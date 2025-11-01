उत्तर महाराष्ट्र

Girish Mahajan : जळगाव महापालिकेत यंदा भाजप 'रेकॉर्ड ब्रेक' कामगिरी करणार; विरोधी पक्षात कोणी उरले नाही: गिरीश महाजन

Girish Mahajan Predicts Record Victory in Upcoming Municipal Elections : जळगाव येथील जी. एम. फाउंडेशनमध्ये झालेल्या पक्षप्रवेश कार्यक्रमात विरोधी पक्षातील मातब्बर नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यावेळी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मार्गदर्शन करताना जळगाव महापालिका निवडणुकीत भाजप 'रेकॉर्ड ब्रेक' कामगिरी करेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
Girish Mahajan

Girish Mahajan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: विरोधी पक्षातील मातब्बर नेते हे आता भारतीय जनता पक्षात आल्याने आमची ताकद अजून वाढली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षात आता कोणी उरलेले दिसून येत नाही. मागील निवडणुकीत भाजपचे ५७ नगरसेवक निवडून आले होते.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Jalgaon
maharashtra
political
girish mahajan
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com