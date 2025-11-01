Girish Mahajan : जळगाव महापालिकेत यंदा भाजप 'रेकॉर्ड ब्रेक' कामगिरी करणार; विरोधी पक्षात कोणी उरले नाही: गिरीश महाजन

जळगाव: विरोधी पक्षातील मातब्बर नेते हे आता भारतीय जनता पक्षात आल्याने आमची ताकद अजून वाढली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षात आता कोणी उरलेले दिसून येत नाही. मागील निवडणुकीत भाजपचे ५७ नगरसेवक निवडून आले होते. .त्यामुळे आजच्या पक्षप्रवेशातून राज्यात जळगाव महापालिका निवडणुकीत यंदा भाजप ‘रेकॉड ब्रेक’ कामगिरी करणार आहे, असा विश्वास जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पक्षप्रवेश कार्यक्रमप्रसंगी बोलताना व्यक्त केला. मित्रपक्ष व आमच्यात जागावाटपात कुठलाही वाद नसल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले..जी. एम. फाउंडेशन येथे शुक्रवारी पक्ष प्रवेश कार्यक्रम झाला. यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना मंत्री महाजन म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत अनेक जण भाजपमध्ये येत आहेत. त्यामुळे जळगावमधून देखील विरोधी पक्षातील मातब्बर नेत्यांनी आज भाजपत याच विश्वासावर पक्षप्रवेश केला आहे. त्यामुळे आता महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागा. गट, तट व नाराजी सोडून सर्वांनी महापालिकेत चांगली कामगिरी करण्यासाठी कामाला लागा, अशी कार्यकर्त्यांची कानउघाडणी यावेळी केली..निवडणूक महायुतीतचराज्यात महायुती म्हणून लढणार असल्याचे पक्षश्रेष्ठींनी सांगितले आहे. त्यानुसार जळगाव महापालिकेत देखील महायुती म्हणून लढणार आहोत. मित्र पक्षांना किती जागा द्यायच्या याबाबत चर्चेतून मार्ग काढू व सन्मानपूर्वक त्यांना जागा दिल्या जातील, असे माध्यमांशी बोलताना सांगितले..पाऊण तास उशिरा कार्यक्रम अन् गोंधळपक्षप्रवेश कार्यक्रमाची वेळ दुपारी चारला होती. परंतु मंत्री महाजन नियोजित दौऱ्याला वेळ झाल्याने प्रवेश कार्यक्रमाला तब्बल पाऊण तास उशीर झाला. त्यात प्रवेश कार्यक्रमस्थळी प्रचंड गर्दी झाल्याने कार्यक्रम ठिकाणी एकच गोंधळ उडाला. त्यामुळे शिस्तप्रिय असलेल्या पक्षाच्या कार्यक्रमात बेशिस्तीचे दर्शन झाल्याची एकच चर्चा उपस्थितांमध्ये होत होती..Mumbai Morcha: मतदारयादी घोटाळा की मोठा राजकीय कट? ‘उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ नावाने बनावट अर्ज दाखल, Uddhav Thackeray म्हणाले....तीन तास वाहतूक कोंडीजी. एम. फाउंडेशन समोरील मुख्य रस्त्यावर पक्ष प्रवेश करण्यासाठी आलेल्या नेते, कार्यकर्त्यांच्या गाड्या या रस्त्याच्या दुतर्फा लागलेल्या होत्या. काही चारचाकी वाहने थेट रस्त्यात लागलेले असल्याने दोन्ही बाजूच्या रस्त्यावरील वाहनधराकांना मोठी कसरत करून जावे लागत असल्याचे चित्र दिसून येत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.