Agricultural News : 'एकरी पाच क्विंटल' जाचक अटीमुळे शेतकरी हैराण; सीसीआय खरेदीकडे कापूस उत्पादकांची पाठ!

जळगाव: जिल्ह्यात गेल्या महिन्याच्या दहा तारखेपासून ‘सीसीआय’तर्फे काही ठिकाणी कापूस खरेदी सुरू झाली आहे. मात्र, ‘सीसीआय’च्या जाचक अटींमुळे कापूस उत्पादक शेतकरी हैराण झाले आहेत. शेतकऱ्यांकडून एका एकरातून केवळ पाच क्विंटल कापूस खरेदी केला जात आहे. सोबतच ऑनलाइन नोंदणी अट, स्लाट पद्धत आदींमुळे शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. .एक शेतकरी एकरातून अधिक क्विंटल कापूस पिकवितो अन् ‘सीसीआय’ फक्त पाच क्विंटल घेत आहे. मग इतर कापसाचे काय? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे ‘सीसीआय’ला कापूस खरेदीस अल्प प्रतिसाद मिळत आहे..गेल्या सप्टेबर व ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकांवर संक्रांत आली आहे. अनेकांचा कापूस नष्ट झाला आहे. जो कापूस आहे, त्यात ओल आहे. त्यामुळे कपाशीची क्वालिटी खराब झाली आहे. शासनाने कापसाला यंदा आठ हजार १०० रुपये असा हमीभाव दिला असला तरी प्रत्यक्षात ‘सीसीआय’च्या कापूस खरेदी केंद्रावर ओल पाहून कापूस घेतला जात आहे. कमी म्हणजे आठ टक्के ओल असेल तरच ८,१०० रुपयांचा भाव मिळत आहे. अन्यथा कापसाला ओलावा पाहून भाव दिला जात आहे. .१२ टक्के आद्रता असलेला कापूस खरेदी केला जात नाही. सोबतच एकरी केवळ पाचच क्विंटल कापूस खरेदी केली जात आहे. एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेतात जर एकरी सहा ते दहा क्विंटल कापूस येत असेल तर त्याने शेतातील इतर कापूस कोठे विकावा? असा प्रश्न आहे. ‘सीसीआय’ने पाच क्विंटल एकेरीची अट काढून टाकावी, अशी शेतकऱ्यांनी मागणी आहे. एका दिवसात एका शेतकऱ्याकडून ३९ क्विंटलच कापसाची खरेदी केली जात आहे. इतर कापूस दुसऱ्या दिवशी आणण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागत आहे..विशेष म्हणजे कापूस विक्रीसाठी आणण्यापूर्वी ‘सीसीआय’ने ‘कपास किसान ॲपवर तशी नोंदणी सक्तीची केली आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना निर्धारीत सात दिवसांच्या स्लॉटमध्ये कोणत्याही दिवशी व कोणत्याही केंद्रावर कापूस विकण्याची परवानगी असेल. अनेक शेतकऱ्यांना अशी नोंदणी करताना अडचणी येत आहे..Sangli News: बछड्यांची आईपासून ३६ तास ताटातूट ! कापरीतील उसात पुन्हा ‘त्या’ बिबट्याची बछडी; ऊसतोडी रखडल्या...आतापर्यंत केवळ २५ गाठीजिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ २५ कापूस गाठी तयार होतील, एवढाच कापूस ‘सीसीआय’कडे आला आहे. आतापर्यंत दोन लाख गाठींचा कापूस ‘सीसीआय’कडे येणे अपेक्षित होते. मात्र, जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांनी ‘सीसीआय’कडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हजारो क्विंटल कापूस शेतकऱ्यांकडे पडून आहे. खासगी व्यापारी सात हजारांचा भाव कापसाला देत आहे. शासनाची जाचक अट व व्यापाऱ्यांकडून मिळणारा कमी भाव या फेऱ्यात शेतकरी अडकला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.