Jalgaon Cotton Market : कापूस बाजारात 'मंदीची' सरकी; १५ लाख गाठींचे उद्दिष्ट असताना साडेसात लाखांवरच हंगाम आटोपला!

जळगाव: यंदा खरिपात अतिवृष्टीने कापसाचे झालेले कमी उत्पादन, व्यापाऱ्यांकडून मिळणारा अल्पभाव आदी कारणांमुळे बाजारात कमी प्रमाणात कापूस विक्रीस आला. गेल्या आठ दिवसांपासून कापूस बाजारात विक्रीला येणे बंद झाल्याने कापूस हंगाम संपल्याचे अप्रत्यक्षरित्या दिसून येत आहे. कापसाला खासगी व्यापाऱ्यांकडे ७,२०० रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव आहे. 'सीसीआय'नेही केंद्रांवरील कापूस खरेदी थांबविली आहे. कापूस बाजारात नसल्याने जिनिंगचालकांकडील गाठींचे उत्पादनही थांबले आहे. .आतापर्यंत 'सीसीआय'ने तीन लाख गाठींचा कापूस खरेदी केला. व्यापाऱ्यांनी तीन ते साडेतीन लाख गाठींची निर्मिती होईल, एवढा कापूस खरेदी केला. असे आतापर्यंत एकूण ६ लाख ५० लाख गाठी तयार झाल्या आहेत. अजून काही दिवस गाठी तयार होतील. त्या एक लाख असतील. या हंगामात १५ लाख गाठींचे उद्दिष्ठ जिनिंगचालकांचे होते. केवळ साडेसहा लाख गाठी तयार झाल्या आहेत. .जो कापूस जिनिंगचालकांकडे आहे, त्यातून कापसाच्या एक लाख गाठी तयार होतील, असा अंदाज आहे. एकूण परिस्थिती पाहता १५ लाखपैकी केवळ साडेसात लाख गाठी तयार होतील. गेल्या महिन्याभरापासून व्यापाऱ्यांकडे कापसाचे भाव ५०० ते सहाशे रुपयांनी गडगडल्याने शेतकरी कापूस आणीत नसल्याचे चित्र आहे, 'सीसीआय'च्या केंद्रांवरही कापसाची आवक कमी झाली आहे. जो कापूस येतो त्याचा दर्जा खालावल्याने खरेदी रखडली असून, जिनिंगचालक संकटात आहेत..केंद्र शासनाने देशातील टेक्स्टाइल्स मिल्स, इंडस्ट्रीजवर येणारे संभाव्य कापसाचे संकट टाळण्यासाठी कापूस आयातीचे धोरण स्वीकारल्याने भारतात ४० लाख कापूस गाठींची आयात झाली. दरवर्षी ही आयात केवळ १० लाख गाठींची होती. मात्र, दुसरीकडे देशात जीनिंगचालकही गाठींची निर्मिती करतील. खानदेशात २० लाख गाठी निर्मिती होतील, अशी आशा जीनिंगचालकांना होती. मात्र, यंदा कापसाच्या आयात धोरणाने भारतीय कापसाला उठाव नाही. सोबतच भाववाढ होईल, या आशेने शेतकऱ्यांनी हवा तसा कापूस विक्रीस आणला नाही..केंद्र शासनाच्या हमीभावानुसार ८ हजार १०० नुसार कापूस 'सीसीआय'ने खरेदी केला. मात्र, ज्या कापसाला माइच्शचरचे प्रमाण अधिक होते, तो कमी भावाने खरेदी केला, व्यापाऱ्यांनी कापसाच्या दर्जानुसार ७,६०० ते ७,७०० रुपये दर दिला होता. तोही आता ७,२०० ते ७,४०० झाल्याने शेतकरी कमी कापूस विक्रीस आणीत आहेत..Sangli Grape : लहरी निसर्गाचा द्राक्ष हंगामावर मोठा फटका; उत्पादन निम्म्यावर, पण दरांनी गाठली विक्रमी उंची!.निर्यातीला योग्य भाव नाहीकापूस आयात धोरणापूर्वी कापसाला खंडीला (दोन गाठी) ५५ ते ५६ हजार रुपयांचा भाव मिळतो. त्याचे दर कमी होऊन ५२ ते ५३ हजारांस एक खंडी झाला. त्यामुळे कापसाची निर्यात होणार नसल्याने भारतीय कापसाचा भाव कमीच राहणार आहे..यंदा कापसाची कमी आवकमुळे जिनिंगचालकांचे नुकसान झाले. कापसाला व्यापाऱ्यांकडे ७,२०० ते ७,५०० रुपये भाव होता. मात्र, त्यालाही क्वालिटी नव्हती. भाव नसल्याने व्यापाऱ्यांकडील खरेदी थांबली. त्यामुळे गाठीनिर्मिती थांबल्याने जिनिंग उद्योग संकटात आहे. आतापर्यंत साडेसहा लाख गाठीनिर्मिर्ती झाल्या, अजून एक लाख गाठी तयार तयार होतील.- प्रदीप जैन, अध्यक्ष, खानदेश जिनिंग प्रेसिंग मिल ओनर्स असोसिएशन.