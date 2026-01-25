उत्तर महाराष्ट्र

Cotton Production : कापूस उत्पादनात मोठी घट! खानदेशात जीनिंग उद्योग संकटात; २० लाख गाठींचे उद्दिष्ट निम्म्यावर

Cotton Production Decline in Kharif Season : अतिवृष्टी, कमी बाजारभाव आणि आयात धोरणामुळे खानदेशात कापूस उत्पादन घटले असून जीनिंग उद्योगांवर मोठा आर्थिक परिणाम झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: यंदा खरिपात अतिवृष्टीने कपाशीचे झालेले कमी उत्पादन, व्यापाऱ्यांकडून कापसाला मिळणारा कमी भाव आदी कारणांमुळे बाजारात कमी प्रमाणात कापूस विक्रीस आला. आतापर्यंत ‘सीसीआय’तर्फे दीड लाख गाठींचा कापूस खरेदी केला. खासगी व्यापाऱ्यांनी साडेतीन लाख गाठीनिर्मिती होतील एवढा कापूस खरेदी झाला.

