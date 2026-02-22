उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Crypto Scam : फेसबुकवरची 'फ्रेंड रिक्वेस्ट' पडली सव्वा कोटींना! जळगावच्या नामांकित डॉक्टरांना सायबर चोरांचा मोठा गंडा

Facebook Friend Request Turns Costly : गुंतवणुक दुपटीचे आमिष दाखवत डॉ. अनिल नथ्थू शिंदे यांना सायबर गुन्हेगारांनी तब्बल १ कोटी ६५ लाख ५७ हजार २०४ रुपयांचा गंडा घातला आहे.
Crypto Scam

Crypto Scam

सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: क्रिप्टो करंसी ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणूक करून गुंतवणुक दुपटीचे आमिष दाखवत डॉ. अनिल नथ्थू शिंदे (वय ७०, रा. अमळनेर) यांना सायबर गुन्हेगारांनी तब्बल १ कोटी ६५ लाख ५७ हजार २०४ रुपयांचा गंडा घातला आहे.

