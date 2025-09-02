Jalgaon Cyber Fraud : ‘तुमच्या खात्यात पैसे कुठून आले?’; सायबर टोळीच्या जाळ्यात अडकलेल्या तरुणांचा पर्दाफाश!

जळगाव: आमच्या खात्यात कोठून तरी रक्कम आलीय, कोणाची आहे माहिती नाही. ऑनलाइन खात्यात आल्याचा बनाव करणारे जळगावचे तरुण दुबई-कंबोडिया येथून ऑपरेट होणाऱ्या सायबर टोळीसाठी बँक खाते भाड्याने देऊन कमिशन घेत असल्याचे उघडकीस आले आहे. जळगाव सायबर पोलिस ठाणे आणि वांद्रे पोलिसांनी या दोघा तरुणांच्या कृत्याचा भांडाफोड करून त्यांना दीड कोटींच्या ऑनलाइन फसवुणकीच्या गुन्ह्यात अटक केली आहे. रोहित संजय सोनार (वय ३३) व हितेश हिंमत पाटील (वय ३३, दोन्ही रा. म्युनसिपल कॉलनी, जळगाव) अशी अटकेतील संशयितांची नावे आहेत. .सायबर गुन्ह्यांची प्रचंड व्याप्ती वाढली आहे. पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि सायबर गुन्हेगारीसाठी कुख्यात जामतांडा येथून नागरिकांची लूट होत होती. मात्र, परदेशात बसलेल्या काही सायबर टोळ्यांनी आता थेट छोट्या शहरांना लक्ष करून ‘टेक्नोसॅव्ही’ तरुणांना कमिशन बेसवर नियुक्त केले आहे. या तरुणांना पंधरा टक्क्याने त्यांचे बँक खाते व इतर महत्त्वपूर्ण माहिती ऑनलाइन आपरेटिंगसाठी या परदेशी टोळ्यांना द्यावी लागते. अर्थात त्यांच्या नावाचे बँक खाते वापरून कोट्यवधी रुपयांच्या ऑनलाइन फसवणुकीचे गुन्हे दुबई, कंबोडिया येथील सायबर गुन्हेगारीतील टोळ्या करत आहेत..आभासी नजर कैदमुंबई वांद्रे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका ज्येष्ठ नागरिक महिलेस ८ ते २६ ऑगस्ट या काळात सायबर गुन्हेगारांच्या परदेशी टोळीने फोनवरून संपर्क साधून सीबीआय, दिल्ली पोलिस आणि उच्च न्यायालयात खटला सुरू असल्याचा बनाव करून धमकावले. मनी लॉंड्रिंगसारख्या गुन्ह्यांत अटकेची धमकी देत घराबाहेर जाण्यास, इतरांशी संपर्क साधण्यास बंदी घालण्यात आली. .भीतीने महिलेच्या बँक खात्याची माहिती घेत बळजबरी रोख रक्कम ऑनलाइन ट्रन्स्फर करण्यास भाग पाडले. जेल टाळायची असेल तर सांगितलेले नियम पाळावेत, असा दम भरून अखेर या ठगांनी तब्बल १ कोटी २६ लाख रुपये उकळले. या प्रकरणी मुंबई सायबर क्राईम पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..खात्यावरून दोघांचा शोधमुंबई येथील सायबर पोलिसात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी ज्या खात्यावर ही रक्कम स्वीकारली ते खाते गोठविले. महिलेच्या एक कोटी २६ लाख रुपयांपैकी २६ लाख ८५ हजार रुपये ज्या खात्यावर स्वीकारले ते खाते जळगावातील रोहित संजय सोनार याचे असल्याचे तपासात निष्पन्न केले. हे खाते मुंबई पोलिसांनी गोठविले. .Sangamner Crime: खताळांकडून मुलाची फसवणूक; प्रसाद गुंजाळच्या आईची पोलिसात तक्रार, दबावाचा आरोप.रक्कम स्वीकारलेला खातेधारक रोहित सोनार याने त्याचे खाते हितेश पाटील याला कमिशनवर वापरण्यासाठी दिले होते. त्याने ते नंतर सायबर गुन्हेगारांकडील रक्कम स्वीकारण्यासाठी दिले. त्यावरून मुंबई पोलिसांनी रोहित व हितेश या दोघांना अटक केले. दोघांनाही मुंबई येथे नेण्यात आले असून, पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. १५ टक्के रकमेच्या बोलीवर हे खाते दिल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पोलिसांनी २६ लाख ८५ हजार रुपयांची रक्कम हस्तगत केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.