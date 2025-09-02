उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Cyber Fraud : ‘तुमच्या खात्यात पैसे कुठून आले?’; सायबर टोळीच्या जाळ्यात अडकलेल्या तरुणांचा पर्दाफाश!

Cyber Gangs Targeting Small-Town Youth : जळगावमधील दोन तरुणांना दुबई-कंबोडियातील सायबर टोळ्यांसाठी बँक खाते भाड्याने देऊन दीड कोटींच्या फसवणुकीत अटक करण्यात आली. पोलिसांनी खाते गोठवून लाखो रुपये जप्त केले.
Cyber Fraud
Cyber Fraudsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: आमच्या खात्यात कोठून तरी रक्कम आलीय, कोणाची आहे माहिती नाही. ऑनलाइन खात्यात आल्याचा बनाव करणारे जळगावचे तरुण दुबई-कंबोडिया येथून ऑपरेट होणाऱ्या सायबर टोळीसाठी बँक खाते भाड्याने देऊन कमिशन घेत असल्याचे उघडकीस आले आहे. जळगाव सायबर पोलिस ठाणे आणि वांद्रे पोलिसांनी या दोघा तरुणांच्या कृत्याचा भांडाफोड करून त्यांना दीड कोटींच्या ऑनलाइन फसवुणकीच्या गुन्ह्यात अटक केली आहे. रोहित संजय सोनार (वय ३३) व हितेश हिंमत पाटील (वय ३३, दोन्ही रा. म्युनसिपल कॉलनी, जळगाव) अशी अटकेतील संशयितांची नावे आहेत.

Loading content, please wait...
Jalgaon
crime
maharashtra
Crime News
Cyber Crime
Cyber Fraud
Arrest
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com