Jalgaon Municipal Elections : जळगावात 'नारीशक्ती'चा डंका! १८ पैकी १२ नगरपालिकांच्या नगराध्यक्षपदी महिला विराजमान

जळगाव: जिल्ह्यातील पालिकांना आता चार-पाच वर्षांनी नवीन पदाधिकारी, कारभारी मिळाले आहे. जिल्ह्यात झालेल्या पालिका निवडणुकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात नारीशक्तीचे वर्चस्व ठळकपणे अधोरेखित केले आहे. जिल्ह्यातील १८ पालिकांपैकी तब्बल १२ पालिकांच्या नगराध्यक्षपदी महिलांची निवड झाली आहे. सहा ठिकाणी पुरुष उमेदवारांना संधी मिळाली आहे. हा निकाल महिलांच्या नेतृत्वक्षमतेवर दाखविलेला विश्वास असल्याचे बोलले जात आहे..राज्यात महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद असली तरी अनेक ठिकाणी आरक्षण नसतानाही महिला उमेदवारांनी पुरुष उमेदवारांचा पराभव करत विजय मिळविल्याची अनेक उदाहरणे आहे. त्यामुळे महिलांचा राजकारणातील सक्रिय सहभाग, संघटन कौशल्य, प्रशासनाची जाण आणि विकासात्मक दृष्टिकोन यावर मतदारांचा वाढता विश्वास असल्याचे चित्र आहे. नवनिर्वाचित महिला नगराध्यक्षांकडून स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, शिक्षण, स्वयंरोजगार, पारदर्शक प्रशासन यावर अधिक भर दिला जाईल, अशी अपेक्षा आता मतदार व्यक्त करू लागले आहेत..चाळीसगावात नवे सत्ता केंद्रजिल्ह्यातील राजकारणात घराणेशाहीचे राजकारण नेहमीच रंगते. एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य विविध पदांवर कार्यरत असलेली सत्ता केंद्रे जिल्ह्यात आहेत. आता त्यात मुक्ताईनगर, चाळीसगाव या दोन ठिकाणी नवी सत्ता केंद्रे उदयास आली आहेत. पालिका निवडणुकांच्या निकालांनी जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांना नवी दिशा मिळाल्याचे चित्र आहे. .मुक्ताईनगर येथे शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या कन्या संजना पाटील यांनी नगरपालिका निवडणुकीत लोकनियुक्त नगराध्यक्षपद पटकावले आहे. चाळीसगाव येथे भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पत्नी प्रतिभा चव्हाण या नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्या आहेत. या दोन्ही निकालांमुळे जिल्ह्यात पाटील व चव्हाण कुटुंबांच्या रूपाने नवे सत्ता केंद्र आकारास आले आहे..Raj Thackeray Uddhav Thackeray : ठाकरे विरुद्ध ठाकरे! राज–उद्धव वादाची ठिणगी नेमकी कधी पडली?.महिला नगराध्यक्षांच्या पालिकासावदा ः रेणुका पाटील (भाजप)रावेर ः संगीता महाजन (भाजप)जामनेर ः साधना महाजन (भाजप)चाळीसगाव ः प्रतिभा चव्हाण (भाजप)मुक्ताईनगर ः संजना चंद्रकांत पाटील (शिवसेना)पाचोरा ः सुनीता किशोर पाटील (शिवसेना)भडगाव ः रेखा मालचे (शिवसेना)चोपडा ः नम्रता पाटील (शिवसेना)फैजपूर ः दामिनी सराफ (भाजप)भुसावळ ः गायत्री भंगाळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)यावल ः छाया पाटील(शिवसेना, उबाठा)धरणगाव ः लीलाबाई चौधरी (शिवसेना, उबाठा).