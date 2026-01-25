Jalgaon News : जळगावकरांच्या 'ई-बस' प्रवासाला मुहूर्त मिळेना! आगार तयार, पण चार्जिंग स्टेशनसाठी चार महिन्यांचा 'वेटिंग'

जळगाव: केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री ई-बससेवा योजनेंतर्गत जळगाव शहरात ई-बससेवा मंजूर झाली आहे. त्यानुसार मेहरुण शिवारातील महापालिकेच्या जलतरण तलावासमोर महापालिकेच्या २ एकर जागेत ५० ई-बस क्षमतेचे हे आगार तयार केले जात आहे. .या आगाराचे बांधकाम पावसाळ्यात रेंगाळले होते. परंतु आता कामाला गती आली असून, बांधकाम पूर्ण झाले झाले असले तरी ई-चार्जिंग स्टेशन, कंपनीसोबत करारासह अन्य काम बाकी असल्याने अजून, चार महिने जळगाकरांना ई-बससाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..जळगाव शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजनेंतर्गत मंजूर झाली असून, महापालिकेच्या माध्यमातून ही सेवा शहरात राबविली जाणार आहे. यासाठी शहरातील महापालिकेच्या मेहरुण तलावाजवळील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यानाजवळील २ एकर जागेत बसचे आगार तयार केले जात आहे. यात ५० ई-बस थांबतील एवढी जागा, चार्जिंग स्टेशन व एक वीज उपकेंद्र आदी सुविधा येथे असणार आहे..चार्जिंग स्टेशनचे कामबस आगारात ५० ई-बससाठी चार्जिंग स्टेशनची सुविधा केली जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे १० चार्जिंग स्टेशन तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी ‘महावितरण’कडून एमआयडीसीतील ३३ केव्हीच्या मुख्य वाहिनीवरून वीजपुरवठा जोडण्यात आला आहे. १० चार्जिंग स्टेशन उभारणीच्या कामाला पुढील आठवड्यात सुरुवात होणार असून, कंपनीचे कर्मचारी येणार आहेत..मनपाचे कंपनीला पत्रजळगाव शहरात महापालिकेच्या माध्यमातून ई-बससेवा जे. बी. इकोलाईस या दिल्लीतील संस्थेतर्फे सुरू करण्यात येणार आहे. महापालिका प्रशासनाकडून याबाबत कंपनीला चांगली कामगिरी हमी भरण्याबाबतचे पत्र महापालिकेने दिले आहे. ही हमी रक्कम भरल्यानंतर महापालिका व जे. बी. इकोलाईस कंपनीचा करार होणार आहे..सेवा लांबणीवरशहरातील नागरिकांसाठी सुरू होणारी ई-बससेवा १५ ऑगस्ट २०२५ ला सुरू होईल, असे बोलले जात होते. परंतु अपूर्ण काम, पावसामुळे काँक्रिटीकरण कामाला उशीर, तसेच अन्य तांत्रिक कामांमुळे या सेवेचे काम रेंगाळल्याने बससेवा सुरू होण्यास अजून चार महिने वेळ लागणार असल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात जळगावकरांनी या वातानुकूलीत ई-बसमधून प्रवास करण्याचे बघितलेले स्वप्न उन्हाळ्यात केव्हा पूर्ण होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून असणार आहे..परिवहन समिती होणार स्थापनमहापालिकेची सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरू नसल्याने सुमारे १० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून महापालिकेत परिवहन समिती स्थापन नव्हती. आता ई-बस सेवा सुरू होणार असल्याने महापौर-उपमहापौर निवडीनंतर, स्थायी समिती समिती व परिवहन समितीची स्थापना होणार आहे. त्यामुळे परिवहन समितीकडून या ई-सेवा सुरू करण्याला चालना देण्यासाठी काय प्रयत्न केले जातात, हे पाहणे महत्त्वाच ठरणार आहे..Pune News: पुण्यातील भिडे वाडा स्मारकासाठी जुलैपर्यंत प्रतीक्षा; स्थापत्यविषयक कामे पूर्ण, पुतळे, ध्वनिव्यवस्थेची कामे अपूर्ण!.२३ मार्गांवर शहरात धावणार ई-बसई बससेवेसाठी महापालिकेतर्फे २३ मार्ग निश्चित केले आहेत. त्यालाही मंजुरी मिळाली आहे. यात शहरातील व शहरालगतच्या ग्रामीण भागापर्यंतही ही ई-बस धावणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.