Jalgaon News : जळगावच्या उद्योगांना 'बळ'; ट्रम्प प्रशासनाकडून निर्यात शुल्कात मोठी कपात!

सचिन जोशी-जळगाव: गेल्या आठवड्यात भारत-अमेरिकेदरम्यान नव्याने व्यापार करार झाला. सोबतच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सहा महिन्यांपूर्वी लावलेल्या ५० टक्के टेरिफमध्ये कपात करून तो १८ टक्क्यांवर आणल्याने जळगावातील उद्योग क्षेत्रालाही दिलासा मिळाला. वाढलेल्या टेरिफमुळे जळगावातील ४० टक्क्यांनी घटलेली डाळ, सोयाबीन, मका, तीळ यासह स्टार्च, वायररोप्सची निर्यात पूर्ववत होणार आहे..गेल्या वर्षी जून-जुलैमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील विविध देशांवरील टेरिफ (निर्यातशुल्क)मध्ये प्रचंड वाढ केली होती. भारत रशियाकडून सर्वाधिक प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करीत असल्याने भारतावरही ट्रम्प यांनी प्रारंभी २५ टक्के टेरिफ वाढवत त्यावर दंडात्मक २५ टक्के अतिरिक्त असे ५० टक्के टेरिफ लावले होते. त्याचा भारतातील विविध उत्पादनांच्या अमेरिकेतील निर्यातीवर व पर्यायाने रोजगारावरही नकारात्मक परिणाम झाला होता..जळगावातही परिणामजळगाव कापूस व केळी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. केळी व कापूस गाठींसह जळगावातील औद्योगिक क्षेत्रात तयार होणाऱ्या विविध उत्पादनांची अमेरिकेसह विविध देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होते. विशेषत: अमेरिकेतील निर्यातीवर 'ट्रम्प टेरिफ'मुळे विपरीत परिणाम होऊन अमेरिकेतील निर्यातीचे प्रमाण जवळपास ४० ते ५० टक्क्यांनी घटले होते..जळगावातून या राष्ट्रांमध्ये निर्यातजळगाव जिल्ह्यातून केळी इराण, उझबेकिस्तान, यूएई, नेपाळ, सौदी अरब, इराक, कतार या देशांमध्ये निर्यात होते, तर पीव्हीसी पाइपांची निर्यात मालदीव, भूतान, यूके, आयर्लंड, फ्रान्स, ओमान, श्रीलंका, इटली, ऑस्ट्रिया, इराक, जर्मनीत होते. तूर, विविध डाळी, मका, तीळ, स्टार्च, सोयाबीन यासह विविध केमिकल्स, वायररोप्स, तुकडा तांदूळ, कापसाच्या गाठी, निर्जलीकृत कांदा, कापसाचे तंतू, जॅम आणि जेली या प्रकारची उत्पादने यूएसए, मलेशिया, यूके, यूएई, नेदरलँड, इटली, कॅनडा, सौदी अरब, चीन, कॅनडा आदी देशांमध्ये पाठविली जातात..अमेरिकेत ३६५ कोटींची निर्यातअमेरिकेत जळगाव जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात तूरडाळ व अन्य डाळी, स्टार्च, वायररोप्स, तीळ, सोयाबीनची निर्यात केली जाते. या सर्व प्रकारच्या उत्पादनांची वार्षिक निर्यात ३६५ कोटींची आहे आणि अन्य कुठल्याही देशांमध्ये होणाऱ्या निर्यातीपेक्षा ही सर्वाधिक आहे. ट्रम्प यांनी ५० टक्के टेरिफ केल्यावर या निर्यातीवर परिणाम झाला होता. आता टेरिफ १८ टक्क्यांवर आल्याने निर्यातीचे प्रमाण पूर्ववत होणार, असा दावा केला जात आहे..तीन हजार कोटींची निर्यातमहाराष्ट्रातील निर्यातीचा दोन वर्षांपूर्वीचा आकडा सुमारे पाच लाख ५६ हजार ४०० कोटी ४२ लाख एवढा आहे. हा आकडा देशाच्या एकूण निर्यातीच्या १६ टक्क्यांपर्यंत आहे. या आकड्यात जळगाव जिल्ह्याचा निर्यात वाटा जवळपास तीन हजार ४७ कोटी सात लाख एवढा म्हणजे महाराष्ट्राच्या एकूण निर्यातीच्या १०.१२ टक्के आहे..Mutual Fund : म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत पुण्याची बाजी! एकूण ३.१३ लाख कोटी रुपयांच्या 'एयूएम'सह चौथ्या स्थानावर.जळगाव जिल्ह्यातून तूरडाळीसह अनेक उत्पादने मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेसह अन्य राष्ट्रांमध्ये निर्यात केली जातात. टेरिफ ५० टक्क्यांवरून १८ टक्के झाल्याने निर्यातीत दिलासा मिळाला आहे. सहा महिन्यांपासून आमच्या स्वत:च्या प्रकल्पातील अमेरिकतील निर्यात घटली होती, ती आता पूर्ववत होईल. अन्य उद्योग व व्यवसायांवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल.-प्रेम कोगटा, संचालक, कोगटा दाल मिल, जळगाव.