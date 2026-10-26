Family Dispute Murder in Jalgaon : बहिणीच्या नवऱ्यानेच केला २१ वर्षीय मेहुण्याचा काटा काढत खून; जळगावमधील थरारक घटना

छत्रपती शिवाजीनगर परिसरामध्ये कौटुंबिक वादातून झालेल्या एका हिंसक हल्ल्याने जळगाव शहर हादरून गेले आहे. सनी डोळे (वय २१, रा. शिवाजीनगर, जळगाव) असे मृत तरुण तरुणाचे नाव आहे. ऐन तरुणपणात झालेल्या या हत्येमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. कौटुंबिक वादाचे रुपांतर थेट रक्ताचा पाट वाहण्यात झाल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..नेमकी काय घडली घटना?प्राथमिक माहितीनुसार, मृत सनी डोळे आणि त्याच्या बहिणीचा पती सुरज वानखेडे यांच्यामध्ये मागील काही दिवसांपासून कौटुंबिक कारणांवरून वाद सुरू होता.आज हा वाद विकोपाला गेला आणि संशयित सुरज याने संतापाच्या भरात सनीवर धारदार शस्त्राने अचानक प्राणघातक हल्ला चढवला.या हल्ल्यात सनी गंभीर जखमी झाला, तर त्याला सोडवण्यासाठी आलेली त्याची आजी सुमनबाई तायडे यांच्या हातालाही गंभीर दुखापत झाली आहे..रुग्णालयात नातेवाईकांचा हंबरडा घटनेनंतर जखमी सनीला तातडीने जळगाव येथील जिल्हा शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले, मात्र तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले..आपल्या तरुण मुलाचा मृतदेह पाहून आई आणि आजीने रुग्णालयात फोडलेला हंबरडा व मन हेलावून टाकणारा केलेला आक्रोश उपस्थितांचे काळीज पिळवटून टाकणारा होता..Moral Policing Horror in Kolkata : १८ वर्षीय मुलासह वडिलांना विवस्त्र करून फिरवले; कोलकातामधील या अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनेने खळबळ!.घटनेची माहिती मिळताच जळगाव शहर पोलीस ठाण्याचे पथक आणि वरिष्ठ अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी व रुग्णालयात दाखल झाले. पोलिसांनी तातडीने चक्रे हलवत संशयित आरोपी सुरज वानखेडे याला बेड्या ठोकल्या आहेत..सध्या याप्रकरणी जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या हत्येमागे नेमके कोणते अंतर्गत वाद होते, याचा कसून तपास पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.