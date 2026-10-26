उत्तर महाराष्ट्र

Family Dispute Murder in Jalgaon : बहिणीच्या नवऱ्यानेच केला २१ वर्षीय मेहुण्याचा काटा काढत खून; जळगावमधील थरारक घटना

Brutal Attack Over Domestic Dispute : छत्रपती शिवाजीनगर परिसरात कौटुंबिक वादातून धारदार शस्त्राने भोसकून हत्या; संशयित आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात
Sister's husband murders 21-year-old brother-in-law over family dispute.

Sister's husband murders 21-year-old brother-in-law over family dispute.

Saka

विनयन वाघमारे
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छत्रपती शिवाजीनगर परिसरामध्ये कौटुंबिक वादातून झालेल्या एका हिंसक हल्ल्याने जळगाव शहर हादरून गेले आहे. सनी डोळे (वय २१, रा. शिवाजीनगर, जळगाव) असे मृत तरुण तरुणाचे नाव आहे. ऐन तरुणपणात झालेल्या या हत्येमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. कौटुंबिक वादाचे रुपांतर थेट रक्ताचा पाट वाहण्यात झाल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

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