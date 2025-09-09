Jalgaon News : ३० लाखांत हडपली ३ कोटींची जमीन; जळगावात शेतकरी कुटुंबाची फसवणूक

जळगाव: शहरातील एका शेतकरी कुटुंबाला आर्थिक अडचण असताना, व्याजाने पैसे देऊन त्या मोबदल्यात अंदाजे तीन कोटी रुपयांची असलेली २१ बिघे जमीन ३० लाख रुपयांत नावावर करून घेतली. पैसे परत केल्यानंतरही जमीन परत मिळाली नाही. या सावकारीबाबत शेतकऱ्याने जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केली. त्यावरून संबंधिताच्या घरी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या पथकाने गेल्या आठवड्यात छापा टाकला होता. तेथे तीन सौदा पावत्या व नऊ खरेदीखते संशयास्पद आढळली आहेत..राजकुमार नारायण पाटील (रा. कोळीपेठ, जळगाव) यांनी मनोज लीलाधर वाणी व त्यांच्या पत्नी कल्पना या दोघांविरुद्ध तक्रार केली आहे. श्री. पाटील यांच्या तक्रारीनुसार, त्यांना २०२१ मध्ये व्यवसायात मोठे नुकसान झाले. त्यांनी बोरनार (ता. जळगाव) शिवारातील शेतजमीन मनोज वाणी यांच्या नावे केली..त्यापोटी वाणी यांनी २६ लाख रुपयांचा धनादेश व चार लाखांची रोकड दिली होती. या व्यवहारावेळी रवींद्र अभिमान कोळी, महेंद्र तुकाराम सोनवणे सुभान रहमतुल्ला खाटीक (रा. नागदुली, म्हसावद), विनोद देशमुख (जळगाव) व बापू काशिनाथ पाटील (म्हसावद) हे साक्षीदार होते. दरम्यान, मधल्या काळात व्याज व मूळ रक्कम परत केल्यानंतर श्री. पाटील यांनी जमीन पुन्हा नावावर करून मागितली असता, वाणी यांनी टाळाटाळ केली. .मनोज वाणी यांच्याकडून फसवणूक झाली असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पाटील यांनी वाणी दांपत्याविरुद्ध अवैध सावकारीची तक्रार जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे यांच्याकडे केली. त्यावरून सहाय्यक उपनिबंधक महेश कासार, आर. आर. पाटील, विक्रांत म्हस्के आदींच्या पथकाने १९ ऑगस्टला वाणी यांच्या घरावर छापा टाकला..Kalwan Ashram School : आश्रमशाळेच्या निष्काळजीपणामुळे तिसरीतील विद्यार्थ्याचा मृत्यू; मृतदेह पाच तास मुख्याध्यापकांच्या टेबलावरच.त्यावेळी त्यांच्या घरातून तीन सौदापावती व नऊ खरेदीखत संशयास्पद मिळून आले. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या पथकाकडून ते जप्त करण्यात आले आहेत. हे सर्व सौदापावती व नऊ खरेदीखत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात पुढील कारवाईसाठी जमा केले आहेत. त्यावर जिल्हा उपनिबंधक निर्णय घेणार आहेत. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे यांच्याशी संपर्क साधला असता, तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीनुसार कलम १६ व १७ अंतर्गत तालुका उपनिबंधक यांच्या स्तरावर चौकशी करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.