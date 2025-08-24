Jalgaon Ganeshotsav : जळगावात गणेशोत्सवाची लगबग; मूर्ती-सजावटीचे स्टॉल सजले, १० टक्के भाववाढ

जळगाव: गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस बाकी असताना शहरात गणपती मूर्तींसह सजावटीला लागणाऱ्या साहित्याची दुकाने उभारणी जोरात सुरू झाली आहे. मुख्य बाजारपेठ, रिंग रोड, टॉवर चौक, नेहरू चौक, जिल्हा पेठ, मू. जे. महाविद्यालय रस्ता यांसारख्या ठिकाणी गणेशमूर्तींची दुकाने, सजावटीच्या साहित्यांसह ‘लायटिंग’चे स्टॉल थाटले जात आहेत..गोलाणी मार्केट परिसर आणि रेल्वेस्थानक रस्त्यावर विविध आकारातील शाडू माती व फायबरच्या गणेशमूर्तींचे स्टॉल्स ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. काही ठिकाणी हाताने रंगवलेल्या पारंपरिक मूर्तींचीही विक्री सुरू झाली आहे. शहरातील कारागीर, सजावटदार व व्यापारी मंडळी मूर्ती, कृत्रिम फुले, रंगीबेरंगी झेंडू-मोगऱ्याच्या माळा, एलईडी साखळ्या, वॉलपेपर, मखर, मंडप साहित्य यांच्या साठवणुकीत व्यस्त आहेत. .यंदा पर्यावरणपूरक शाडू मातीच्या मूर्तींची मागणी जास्त असून, विक्रेत्यांनी विविध आकार व प्रकारांत मूर्ती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. सायंकाळनंतर बाजारपेठेत ग्राहकांची गर्दी वाढू लागली आहे. मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वजण घरगुती बाप्पांच्या स्वागताची तयारी करण्यात रमले आहेत. व्यापाऱ्यांच्या मते, यावर्षी सजावटीत पारंपरिकतेसोबत आधुनिक लायटिंग डिझाईन्सला चांगली पसंती मिळत आहे. सण जवळ येताच बाजारपेठेत रंग, प्रकाश व भक्तिभावाचा संगम पाहायला मिळत आहे..दहा टक्के भाववाढशहरात गणेशमूर्ती विक्रेत्यांची दुकाने थाटण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. यावर्षी मूर्त्यांच्या किंमतीत दहा टक्के वाढ झाली आहे. ३०१ रुपयांपासून २१००, २५००,३१०० असे भाव आहेत..Ganpati Bappa 2025: गणपती बाप्पाला दुर्वा का अर्पण करतात? जाणून घ्या कारण आणि महत्त्व.यंदा मूर्तींच्या किमतीत दहा टक्के वाढ झाली आहे. मजुरी, कच्च्या मालातील भाववाढ, वाहतूक खर्च, याचा एकूण परिणाम खर्चावर झाला असून, किमतीत वाढ झाली आहे. आत स्टॉल लावणे सुरू असून, विविध मूर्तिमध्ये शंकर भगवान, जास्वंद फुलावरील मूर्ती, पुणेरी मूर्ती आदी लक्ष वेधून घेत आहेत.- योगेश येवलेविक्रेता, महाबळ रोड, जळगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.