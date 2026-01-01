Jalgaon Crime : जळगाव हादरले! प्रेमप्रकरणाच्या संशयातून गोलाणी मार्केटमध्ये तरुणाची भरदिवसा हत्या

जळगाव: गोलाणी मार्केट परिसरात भरदिवसा झालेल्या खुनाच्या घटनेत प्रेमप्रकरणाची पार्श्वभूमी उघडकीस आली आहे. मारेकरी शुभम सोनवणे याची मैत्रीण साई गणेश गोराडे-पाटील ऊर्फ जय याच्या वर्गात शिक्षण घेत होती. दोघांचे नियमित बोलणे होत असल्याने शुभमला त्या दोघांत प्रेमसंबंध असल्याचा संशय बळावला होता. त्यातूनच गेल्या सहा महिन्यांपासून तो साई (जय) याला धमकावत असल्याचे पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीत नमूद आहे. .शहरातील काशीबाई उखाजी कोल्हे शाळेच्या पाठीमागे, दशरथ नगरात वास्तव्याला असलेला साई गणेश गोराडे पाटील ऊर्फ जय (वय १८) हा आई-वडील बहिणीसह वास्तव्यास आहे. साईचे वडिल फोटोग्राफीचा व्यवसाय करतात, तर आई गृहिणी आहे. तो शिरसोली रोडवरील देवकर अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेत होता. .त्याच्या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या मुलीसोबत त्याची ओळखी होती. दोघे सोबत शिकत असल्याने एकाच मैत्रीगटात (फ्रेण्डग्रुप)मध्ये वावरत असल्याने दोघांची बऱ्यापैकी मैत्री झालेली होती. अशातच संबंधित मुलीच्या घराजवळ राहणारा शुभम याचे तिच्यावर प्रेम असल्याने त्याचीही ती मैत्रीण होती..शुभमने धमकावलेशुभमचे त्या मुलीवर प्रेम असल्याने तो त्यांच्या महाविद्यालयाजवळही फेऱ्या मारत होता. संबंधित मुलगी साईसोबत बोलताना दिसल्याने त्याचे पित्त खवळत असे. त्याने एक, दोन वेळा साईची भेट घेत त्याला याबाबत उघडपणे धमकीही दिली होती. तसेच तो वारंवार वेगवेगळ्या मुलांजवळ साईला चाकू मारण्याच्या गप्पा करीत असल्याचेही साईच्या कानावर आले. परिणामी, त्याने त्याच्या काकाला हा सर्व प्रकार सांगितला होता..काकाने काढली समजूतजय ऊर्फ साईचे काका दीपक सोनू गोराडे-पाटील यांच्या कानावर विषय आल्याने त्यांनी शुभम सोनवणे याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. फोनवर त्याला जय आणि संबंधित मुलगी केवळ सोबत शिक्षणासाठी एका वर्गात असल्याने बोलत असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते..संशयाचे भूत मानगुटीवरसाईचे काका दीपक यांनी शुभमची समजूत काढल्यानंतरही तो साईला धाकात ठेवत होता. आपली प्रेयसी असलेल्या संबंधित मुलीला साईने बळकावल्याचा संशय त्याच्या डोक्यात घर करून बसल्यानेच त्याने आज साईवर भरबाजारात चॉपरने हल्ला करून त्याचा खून केला..Viral Video : पठ्ठ्याने भररस्त्यात पेट्रोल ओतून जाळली रिक्षा, पत्नी अडवत ओक्साबोक्सी रडली तरीही थांबला नाही... धक्कादायक कारण समोर....तर, आमचा साई जिवंत असताजय ऊर्फ साईचा ठिक २:४७ वाजता त्याचे काका दीपक पाटील यांना मोबाईलवर फोन आला. काका...तो शुभम मला शिवीगाळ करून मारायला अंगावर येतोय, त्याच्या हातात चाकू आहे. इतकंच ऐकून मू. जे. महाविद्यालयाजवळ असलेले दीपक पाटील गोलाणीच्या दिशेने गाडी पळवत पाहोचले. तोपर्यंत शुभमने साईवर दोन वर्मी घाव घातलेले होते. रक्ताच्या थारोळ्यात चिंब शुभमला रिक्षात टाकून रुग्णालयात नेण्यात आले आणि सायंकाळी त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर करताच कुटुंबीयांनी एकच आक्रोश केला. नियतीने पाच मिनिटे आणखी दिले असते तर कदाचित काकाला आपल्या पुतण्याचा जीव वाचवता आला असता, अशी चर्चा रुग्णालयाबाहेर होती.आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.