उत्तर महाराष्ट्र

Gold Price Hike : जळगावमध्ये सोने-चांदीचे दर गगनाला भिडले! लग्नसराईत वधूपित्यांचे बजेट कोलमडले

Sharp Rise in Gold Prices Within Three Days : जळगाव सराफ बाजारातील सोने-चांदीचे दागिने. लग्नसराई सुरू असताना सोन्याच्या भावात अवघ्या तीन दिवसांत ₹१,३०० तर चांदीत ₹६,५०० ची मोठी वाढ झाल्याने ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
जळगाव: जिल्ह्यात अवघ्या तीन दिवसांत सोन्याच्या भावात एक हजार ३०० रुपयांची, तर चांदीत साडेसहा हजारांची वाढ झाली. लग्नसराई सुरू असताना झालेली ही वाढ वधूपित्याला आर्थिक अडचणीत आणत असल्याचे चित्र आहे.

Jalgaoan News

