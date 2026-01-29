उत्तर महाराष्ट्र

Gold and Silver Price : जळगाव सुवर्णनगरी हादरली! सोन्यात ४,७०० तर चांदीत तब्बल २३ हजारांची विक्रमी वाढ

Gold and Silver Prices Surge in Jalgaon Market : जळगाव सुवर्ण बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने गुंतवणूकदारांची गर्दी वाढली असून सामान्य ग्राहक खरेदीपासून दूर राहत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: येथील सुवर्ण बाजारात सोने, चांदीच्या भावात मंगळवारी पाच हजारांची घट झाली होती. आज मात्र पुन्हा भाववाढीचा उच्चांक झाला आहे. सुवर्ण बाजारात तेजीचे वातावरण आहे. आज (ता.२८) सोन्याच्या भावात ४,७०० रुपयांची, तर चांदीत २३ हजारांची वाढ झाली आहे.

