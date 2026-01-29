Gold and Silver Price : जळगाव सुवर्णनगरी हादरली! सोन्यात ४,७०० तर चांदीत तब्बल २३ हजारांची विक्रमी वाढ

जळगाव: येथील सुवर्ण बाजारात सोने, चांदीच्या भावात मंगळवारी पाच हजारांची घट झाली होती. आज मात्र पुन्हा भाववाढीचा उच्चांक झाला आहे. सुवर्ण बाजारात तेजीचे वातावरण आहे. आज (ता.२८) सोन्याच्या भावात ४,७०० रुपयांची, तर चांदीत २३ हजारांची वाढ झाली आहे..सोने-चांदी आता सर्वसामान्याच्या आवाक्या बाहेर गेली आहे. मात्र श्रीमंत यात गुंतवणूक करीत असल्याचे असल्याचे चित्र आहे. मंगळवारी (ता.२७) सोन्यात ७०० रुपयांची घट होऊन सोने विना जीएसटी एक लाख ५९ हजार ३०० वर पोचले आहे. .Kolhapur Cyber Scam : दिवसाला ३०% परताव्याचे आमिष; शेअर मार्केट नावाखाली कोट्यवधींचा खेळ उघड.‘जीएसटी’सह सोने एक लाख ६४ हजार ७९ रुपयांवर (प्रतिदहा ग्रॅम) पोचले होते. आज सोन्यात ४७०० रुपयांची वाढ झाली आहे. सोने ‘जीएसटी’सह एक लाख ६८ हजार ९२० वर (प्रतिदहा ग्रॅम) पोहोचले आहे. मंगळवारी चांदीत पाच हजारांची घट होऊन चांदी ‘जीएसटी’सह तीन लाख ५५ हजार ३५० वर पोचली होती. आज चांदीत २३ हजारांची वाढ होऊन ती जीएसटीसह तीन लाख ७९ हजार ४० रुपयांवर (प्रती किलो) पोहोचली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.