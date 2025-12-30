उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Gold And Silver Price : जळगावच्या सुवर्णबाजारात मोठी घसरण! चांदी ११ हजार तर सोने १७०० रुपयांनी स्वस्त

Sharp Fall in Gold and Silver Prices in Jalgaon : जळगावच्या सुवर्ण नगरीत सोन्या आणि चांदीच्या दरात मोठी घट झाल्याने ग्राहकांची गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे. जागतिक घडामोडींमुळे दरात ही घसरण पाहायला मिळाली.
Gold And Silver Price

Gold And Silver Price

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: सोन्याच्या भावात प्रतिदहा ग्रॅममागे एक हजार ७०० रुपयांची, तर चांदीच्या भावात प्रतिकिलोमागे अकरा हजार रुपयांची घट सोमवारी (ता. २९) झाली. रविवारी (ता. २८) चांदी दोन लाख ५४ हजारांवर प्रतिकिलो (विनाजीएसटी) पोहोचली होती, तर सोन्यचा भाव एक लाख ४० हजार प्रतिदहा ग्रॅम (विनाजीएसटी) होते.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
Price
bullion market
GST
Silver
uttar maharashtra
Jalgaoan News
gold price today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com