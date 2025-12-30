Jalgaon Gold And Silver Price : जळगावच्या सुवर्णबाजारात मोठी घसरण! चांदी ११ हजार तर सोने १७०० रुपयांनी स्वस्त

जळगाव: सोन्याच्या भावात प्रतिदहा ग्रॅममागे एक हजार ७०० रुपयांची, तर चांदीच्या भावात प्रतिकिलोमागे अकरा हजार रुपयांची घट सोमवारी (ता. २९) झाली. रविवारी (ता. २८) चांदी दोन लाख ५४ हजारांवर प्रतिकिलो (विनाजीएसटी) पोहोचली होती, तर सोन्यचा भाव एक लाख ४० हजार प्रतिदहा ग्रॅम (विनाजीएसटी) होते..अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह २०२६ मध्ये दोन व्याजदर कपात करण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील कामगार बाजारातील मंदीमुळे हे अंदाज बळकट झाले आहेत. ज्याला ‘फेड’कडून पुढील आर्थिक सुलभतेच्या अपेक्षांचे समर्थन मिळत आहे. चांदीसारखे मौल्यवान धातू कमी व्याजदराच्या काळात चांगली कामगिरी करतात..मजबूत औद्योगिक मागणीचांदीला असलेली औद्योगिक मागणी कायम आहे. चीनने १ जानेवारी २०२६ पासून चांदीच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याचे ठरवल्यामुळे आणि अमेरिकेने चांदीला ‘गंभीर धातू’ म्हणून घोषित केल्यामुळे मागणी वाढत आहे. अनेक महत्त्वाच्या अनुप्रयोगांमध्ये चांदीचा वापर होतो आणि तिला मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. सौरऊर्जा उत्पादन युनिट्सकडून असलेली मजबूत मागणीही किमतींवर दबाव वाढवत आहे. .BEST Bus: मुंबईकरांसाठी धावणार अतिरिक्त बेस्ट बस, नववर्षाच्या स्वागतासाठी प्रशासनाचा निर्णय; कसे असेल नियोजन? .सततच्या पुरवठा खंडितमुळे चांदीच्या किमती वाढत आहेत. २०२५ मध्ये भारताने सहा हजार टन चांदी आयात केली. यामुळे किमती आणखी वाढत आहेत. चांदीने मायक्रोसॉफ्टला मागे टाकले असून, ती ३.६ ट्रिलियन डॉलर मूल्यांसह जगातील पाचवी सर्वांत मौल्यवान मालमत्ता बनली आहे..जी केवळ सोने, एनव्हिडिया, ॲप्पल आणि अल्फाबेट (गुगल) यांच्यामागे आहे’, असे अजय बग्गा यांनी डिसेंबरच्या सुरुवातीला म्हटले होते. जागतिक पुरवठ्यातील ही तंगी वाढत्या किमतींवर दबाव टाकत आहे. काही दिवस असेच भाव राहतील. थोडे खाली येतील व पुन्हा वर चढतील, असा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.