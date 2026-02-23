उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगावकर घामाघूम! फेब्रुवारीतच मार्चसारखे चटके; पारा ३५ अंशांच्या पार

Heatwave Alert

Heatwave Alert

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: शहरात फेब्रुवारीच्या अखेरीस तापमानात मोठी वाढ झाली असून, पारा ३५ ते ३६ अंशांच्‍या पुढे गेल्याने उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. रात्रीच्‍या सुमारास जाणवत असलेली थंडीदेखील आता गायब झाल्याने दुपारच्या वेळी कडक उकाडा जाणवत असून, फेब्रुवारीतच मार्चसारखे उष्ण वातावरण तयार झाले आहे. मागील तीन, चार दिवसांपासून तापमानात वाढ होण्यास सुरवात झाली आहे.

