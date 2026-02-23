Jalgaon News : जळगावकर घामाघूम! फेब्रुवारीतच मार्चसारखे चटके; पारा ३५ अंशांच्या पार

जळगाव: शहरात फेब्रुवारीच्या अखेरीस तापमानात मोठी वाढ झाली असून, पारा ३५ ते ३६ अंशांच्या पुढे गेल्याने उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. रात्रीच्या सुमारास जाणवत असलेली थंडीदेखील आता गायब झाल्याने दुपारच्या वेळी कडक उकाडा जाणवत असून, फेब्रुवारीतच मार्चसारखे उष्ण वातावरण तयार झाले आहे. मागील तीन, चार दिवसांपासून तापमानात वाढ होण्यास सुरवात झाली आहे. .जळगावातील तापमान ३५ अंश नोंदविले गेले असून, तापमानाची वाटचाल आता चाळिशीकडे सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, राज्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यात देखील काहीसे ढगाळ वातावरण असण्याची शक्यता आहे. परंतु, आता सकाळी दहा- अकरापासून उन्हाचा चटका जाणवयाला लागला आहे. होळीनंतर तापमानात अजून वाढ होईल, असा अंदाज हवामान अभ्यासकांनी वर्तविला आहे..रात्रीची थंडी झाली गायबआतापर्यंत रात्री व पहाटेच्या सुमारास जाणवणारी थंडी आता गायब झाली आहे. या उलट आतापासूनच उन्हाळ्याची चाहूल लागण्यास सुरवात झाली असून, सकाळी दहापासूनच उन्हाचे काहीसे चटके जाणवू लागले आहेत. .गेल्या आठवड्यापर्यंत रात्री आणि पहाटे काहीसा गारवा जाणवत होता. मात्र मागील चार ते पाच दिवसांत तापमानात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आता थंडी संपून उन्हाळ्याला सुरूवात झाल्याचा अनुभव जळगावकरांना येत आहे..फेब्रुवारी २०२३ मध्ये होते सर्वाधिक तापमानयंदा फेब्रुवारी महिन्याच्या अंतिम आठवड्यातच उन्हाची तीव्रता वाढल्याचे जाणवू लागले आहे. मागील दहा वर्षांत फेब्रुवारीच्या तापमानाचा विचार केल्यास तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०२३ वर्षी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात तापमान ३८ अंशांवर पोहोचले होते. मागील वर्षी देखील तापमान ३७ अंशांपर्यंत गेले हेाते. या वर्षी याच दिशेने तापमान वाढीची वाटचाल सुरू आहे..Solapur News: माळशिरसच्या तलाव, बंधाऱ्यांत ४० टक्के पाणीसाठा; गतवर्षी चार गावांमध्ये टॅंकरने पाणीपुरवठा, संभाव्य टंचाई आराखडा तयार! .तापमानासोबत उकाड्यातही वाढयेत्या काही दिवसात तापमानात वाढ होत जाण्याची शक्यता आहे. दिवसा उन्हाचे चटके जाणवत असल्याने उकाडा देखील जाणवू लागला आहे. तर शनिवारी (ता.२१) रात्रीच्या सुमारास देखील काहीसा उकाडा जाणवला आहे. यानंतर रविवारी (ता.२२) दुपारी तर सहन न होणारे चटके जाणवत होते. दरम्यान, पुढील आठवड्यात कमाल तापमान ३८ ते ३९ अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता देखील वर्तविली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.