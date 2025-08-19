Jalgaon Monsoon Update : जळगावमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी मुसळधार पाऊस; पिके, घरं, जनावरांचे मोठे नुकसान

जळगाव: जिल्ह्यात सोमवारी (ता. १८) सलग तिसऱ्या दिवशी जोरदार पावसाने हजेरी लावली. तीन दिवसांपासून होत असलेला मुसळधार पाऊस व विजेच्या तडाख्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये पिके, घरे, जनावरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..विदर्भात झालेल्या पावसाने पूर्णा व तापी नद्यांना पूर आला असून, हतनूर धरणाचे १८ दरवाजे उघडले आहेत. हतनूरमधून मोठा विसर्ग सुरू असून, तापी नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला; तर गिरणा व अंजनी नद्यांनाही पूर आला आहे..Panshet Dam : अतिवृष्टीमुळे पानशेत धरणाचा विसर्ग वाढविण्याचा निर्णय.एक वाहून गेला, वीज पडून चार जनावरे मृतअमळनेर : तालुक्यातील दोन दिवस विजांच्या गडगडाटासह पाऊस झाल्याने पातोंडा व नांद्री गावांचा संपर्क तुटला असून, सर्जेराव संतोष बिरारी (वय ५०) पुरात वाहून गेले असून, २४ तास उलटले, तरी ते आढळलेले नाहीत. तालुक्यात वीज पडून चार गुरे मृत्युमुखी पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.