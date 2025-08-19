उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Monsoon Update : जळगावमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी मुसळधार पाऊस; पिके, घरं, जनावरांचे मोठे नुकसान

Overview of Heavy Rain in Jalgaon : तीन दिवसांपासून होत असलेला मुसळधार पाऊस व विजेच्या तडाख्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये पिके, घरे, जनावरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
Updated on

जळगाव: जिल्ह्यात सोमवारी (ता. १८) सलग तिसऱ्या दिवशी जोरदार पावसाने हजेरी लावली. तीन दिवसांपासून होत असलेला मुसळधार पाऊस व विजेच्या तडाख्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये पिके, घरे, जनावरांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

