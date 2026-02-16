Jalgaon News : जळगावात थरार! सिलिंडरच्या स्फोटात तीन घरे जळून खाक, डोळ्यांदेखत संसाराची झाली राखरांगोळी

जळगाव: शहरातील जुने जळगावच्या तरुण कुढापा चौकात रविवारी (ता. १५) सकाळी दहाच्या सुमारास राहत्या घरात वीजतारांत शॉर्टसर्किट झाल्यानंतर घरगुती सिलिंडरचा भीषण स्फोट झाला. या आगीत एकापाठोपाठ तीन घरे पूर्णपणे खाक झाली. या घटनेत तीन संसाराची राखरांगोळी झाली. .डोळ्यांदेखत स्वतःचा घरसंसार आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेल्याने काही वेळातच होत्याचे नव्हते झाले. या आगीत केवळ राख, कोळसा अन् जळालेली भांडीकुंडीच शिल्लक राहिल्याचे पाहून कुटुंबीयांना हुंदके अनावर झाले होते..घटनास्थळावरुन प्राप्त माहितीनुसार तरुण कुढापा चौक परिसरात नीलेश शंकर शिरसाट व बापू शंकर शिरसाट हे सख्येभाऊ शेजारी आहेत. रविवारी सकाळी दहाच्या सुमारास त्यांच्या घरात अचानक आग लागली. कुटूंबीयांच्या सांगण्याप्रमाणे सुरुवातीला शॉर्टसर्कीट होऊन ठिणग्या निघाल्या. काही कळायच्या आतच स्वयंपाकाच्या सिलिंडरचा स्फोट झाला. हा स्फोट इतका भीषण होता की, आगीच्या ज्वाळांनी आजूबाजूच्या घरांनाही आपल्या कवेत सामावून घेतले..आगीची घटना घडल्यानंतर अग्निशामक दलाचे एका पाठोपाठ बंब येण्यास सुरवात झाली. जुन्या गावातील अरुंद रस्ते, मुख्य रस्त्यांवर उभी असलेली वाहने, इतर साहित्यांमुळे नेमक्या ठिकाणापर्यंत बंब पोहोचण्यास अडचणी येत होत्या. त्यातच आगीची घटना घडल्यानंतर प्रचंड गर्दी या परिसरात झाली होती. आगीच्या ठिकाणी मदत करणारे आठ-दहा तरुण उर्वरीत पुढारपण करणारे अधिक त्यांच्या गर्दीत कुणाला दुखापत होऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी लागत होती. .जमाव रोखण्यासाठी अधिक शक्ती यावेळी खर्ची पडली. परिणामी मदतकार्यात खूप अडचणी येत होत्या. मात्र, शर्थीचे प्रयत्न करून जवानांनी आगीवर नियंत्रण मिळविले. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नगरसेवक पीयूष कोल्हे यांनी घटनास्थळी भेट देत आगीच्या कारणांची माहिती जाणून घेतली. आगग्रस्त कुटुंबांना भेटून धीर दिला. महापालिका व प्रशासकीय पातळीवर मदतीसाठी पाठपुरावा करून शक्य ती मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले..अग्निशामक दलाची धावजुन्या गावात आग लागल्याचे कळताच महापालिकेच्या अग्निशामक विभागाचे पाच बंब एकापाठोपाठ घटनास्थळाच्या दिशेने धावले. अग्निशामक दलाचे जवान देवीदास सुरवाडे, मयूर ओतारी, प्रभाकर पाटील, फायरमन रोहिदास चौधरी, वृषभ सुरवाडे, यश मनोरे, चेतन सपकाळे, हृषीकेश जाधव, गणेश महाजन, तेजस बडगुजर, सौरभ चिकटे, भूषण पाटील, मयूर पाटील, रजनिश भावसार यांच्या पथकाने तासाभरात आग आटोक्यात आणली..Water Shortage : पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीटंचाईच्या फेब्रुवारीतच झळा; ‘टँकर लॉबी’चे राजकारण असल्याचा नागरिकांचा आरोप.जीव वाचला, पण...आज रविवारी सुटीच्या दिवसाचा मूड असल्याने नोकरदार-हातमजूर कामगार सर्वच घरी होते. चौकातील शिरसाट कुटुंबातील संसारोपयोगी वस्तू, कपाटात ठेवलेली रोकड, सोन्याचे दागिने व महत्त्वाची कागदपत्रे-दस्तऐवज जळून खाक झाली. घटना घडली तेव्हा कुटुंबीय घरातच होते. मात्र, आग लागताच सर्वच घराबाहेर पडाले अन् काही कळायच्या आतच संपूर्ण घर आगीच्या कवेत सामावून गेले. घरातून निघण्यात किंचित उशिर झाला असता तर, जीवितहानी झाली असती. मात्र, दैव बलवत्तर म्हणून शिरशाट कुटुंबीय या दुर्घटनेतून बालंबाल बचावले..पत्री शेड अन् पार्टेशनतरुण कुढापा चौकात पत्रीशेड असलेल्या घरात शिरसाट कुटूंबीय वास्तव्याला होते. आग लागल्याने घराचे पार्टेशन, आतिल कपडे, अंथरूण पांगरूण आदी सर्व साहित्याने एकदम पेट घेतला. घटना कळताच शेजाऱ्यांनी मदतीसाठी धाव घेतली. कुणी पोलिसांना पाचारण केले, तर कुणी अग्निशामक दलास बोलावले. परिसरातील तरुणांनी आग विझविण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.