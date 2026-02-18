Jalgaon News : जळगाव हादरलं! वाळूमाफियांची मुजोरी वाढली, कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर ८ वेळा हल्ले

जळगाव: जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर अद्यापही जिल्हा प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याचे चित्र असून, वाळूमाफियांनी धुमाकूळ घातला आहे. एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान अवैध गौण खनिज वाहतुकीची ५८१ प्रकरणे समोर आली असून, प्रशासनाने सात कोटी ५६ लाखांचा दंड आकारला होता. मात्र, त्यापैकी केवळ चार कोटी ७६ लाख रुपयांची वसुली झाली. या कालावधीत ५७३ वाहनांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली असून, ४३ गुन्हे दाखल करून १९ संशयितांना अटक केली आहे. .धक्कादायक बाब म्हणजे, वाळूमाफियांनी कारवाई करणाऱ्या ८ शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर हल्ले केले आहेत. जिल्ह्यात केवळ सात वाळू गटांना परवानगी असतानाही सर्वच नद्यांमधून अवैध उपसा सुरूच आहे..अवैध वाळू वाहतुकीची एकूण ५८१ प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यातील ३७४ गुन्ह्यांमध्ये बंधपत्र बॉण्ड घेतले असून, १९८ प्रकरणांचे बंधपत्र घेणे शिल्लक आहेत. जिल्ह्यात नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२५ दरम्यान १४ वाळूगटांचे लिलाव जाहीर करण्यात आले होते. पैकी केवळ सात गटांचे लिलाव होऊन वाळू उचल करण्यास परवानगी आहे. मात्र, जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यांमध्ये असलेल्या नदी-नाल्यांच्या पात्रातून अवैध वाळूची सर्रास वाहतूक केली जात असल्याचे दिसून येत आहे..अशी आहे स्थितीजिल्हा प्रशासनासह तालुका पातळीवर महसूल गौण खनिज विभागांतर्गत कोतवाल, तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या पथकांकडून अवैध गौण खजिन वाहतूक उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी ट्रक, डंपर, ट्रॅक्टर अशा लहान-मोठ्या ५७३ वाहनांवर सात कोटी ५६ लाख ७० हजार २३८ रुपयांच्या दंडासह जप्ती कारवाई करण्यात आली, तसेच ४८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात चार कोटी ७६ लाख ५९ हजार ६४७ रुपये महसूल प्रशासनाच्या तिजोरीत जमा झाले असून, दोन कोटी ८० लाख सहा हजार ५९० रुपये गौण खनिज वाहतूकदारांकडे प्रलंबित आहेत..धक्कादायक! मोबाईलसाठी दहावीच्या विद्यार्थ्यानं साडीनं गळफास घेऊन संपवलं जीवन; iPhone च्या हट्टापायी उमलत्या आयुष्याचा दुर्दैवी अंत!.कर्मचाऱ्यांवर आठ हल्लेअवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध विविध प्रकारचे ४३ गुन्हे दाखल असून, १९ संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. अवैध गौण खनिज वाहतूक रोखण्यावेळी आठ शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्लेही करण्यात आले आहेत..महसूल पथकादेखत वाळूचोर पसारजळगाव, ता. १७ : विनापरवानगी वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरवर महसूल विभागाचे पथक कारवाईसाठी गेले असता दोन जण ट्रॅक्टरसह पसार झाल्याची घटना सोमवारी (ता. १६) वाकडी गावाजवळ घडली. या प्रकरणी सीताराम शिवा पाटील (रा. कुऱ्हाडदे, ता. जळगाव) व बापू गोविंदा पाटील (रा. वाकडी) या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस कर्मचारी किरण पाटील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.