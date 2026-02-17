Jalgaon News : जळगावात आमदारकीची जागा ३ वर्षांपासून रिक्त; जिल्हा परिषद निवडणुकांमुळे विधान परिषदेचा पेच कायम!

जळगाव: पालिका निवडणुकीपाठोपाठ महापालिकेची निवडणूकही झाली. नगराध्यक्ष, नगरसेवकांची पूर्तता झाली. मात्र, जिल्हापरिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक अद्याप झालेली नसल्याने विधान परिषदेच्या जळगाव स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची निवडणूक होऊ शकत नाही. परिणामी, गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त असलेली ही ‘स्थानिक स्वराज्य’ची आमदारकी आणखी काही महिने रिक्तच राहणार आहे. .विधान परिषदेवर जळगाव स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून निवडून द्यायच्या जागेसाठी सन २०१६ नंतर निवडणूक झालेली नाही. तत्कालीन सदस्य तथा माजी आमदार चंदुलाल पटेल यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये संपला. तेव्हापासून ही जागा रिक्त आहे..नगरसेवक, नगराध्यक्षांसह स्वीकृत सदस्यांची पूर्तताओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निकालानंतर राज्यभरातील पालिका व त्यापाठोपाठ महापालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. जळगाव जिल्ह्यातही १६ नगरपालिका व २ नगरपंचायतींची निवडणूक होऊन त्यातून ४५४ नगरसेवक निवडून आले. सोबतच १८ नगराध्यक्षांचीही लोकनियुक्ती झाली. .नंतरच्या टप्प्यात स्वीकृत सदस्यांची निवड झाली. जळगाव महापालिकेची निवडणूकही पार पडली. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील पालिकांमधील सदस्य मतदारांमध्ये महापालिका सदस्यांची भर पडली आहे. याद्वारे नगरसेवक, नगराध्यक्षांची पूर्तता होऊन पाचशेवर मतदार सज्ज आहेत..मतदारसंख्या ७० टक्के झाल्यास निवडणूक शक्यजळगाव जिल्ह्यातील जळगाव महापालिकेसह, नगरपालिका व नगरपंचायती अशा २० संस्थांमधून ६०० नगरसेवक व १९ नगराध्यक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील मतदार आहेत. सोबतच या पालिकांमधील स्वीकृत सदस्यांनाही मतदानाचा हक्क आहे. असे एकूण जिल्ह्यात ६२६ मतदार आहेत. .महापालिकेचे ७ स्वीकृत सदस्य यात आठवडाभरात समाविष्ट होऊ शकतात. आता, केवळ जिल्हापरिषदेचे ६८ सदस्य व पं.स.चे १५ सभापती असे ८३ मतदार अद्याप निवडायचे आहेत. मात्र, एकूण मतदारसंख्येच्या ७० टक्के मतदार तयार असल्याने निवडणूक होऊ शकते, असा दावा केला जात आहे..जिल्हा परिषद निवडणुकीमुळे ‘स्थानिक’ची जागा रिक्तचपालिका सदस्यांची पूर्तता झाली असली तरी आरक्षणाच्याच कारणामुळे जिल्हापरिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक जळगावात झालेली नाही. तीन वर्षांपासून जि.प. सभागृहही सदस्यांविना आहे. जोवर जिल्हापरिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक होऊन जि.प. सदस्य व पं.स. सभापती निवडून येत नाही, तोवर विधान परिषदेच्या ‘स्थानिक स्वराज्य’च्या जागेची निवडणूक होण्याची शक्यता कमीच आहे..प्रतिष्ठेची निवडणूक, रोमांचक लढतीजळगाव स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेवर निवडून द्यायची जागा नेहमीच प्रतिष्ठेची मानली जाते. त्यासाठी होणाऱ्या निवडणुकीत प्रत्येक लढती अत्यंत रोमांचक आणि ‘अर्थ’पूर्ण झाल्या आहेत. त्यावेळी झालेल्या प्रत्येक लढतींची आजही राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगताना दिसते. नोव्हेंबर २००४ मध्ये भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार डॉ. गुरुमुख जगवानी व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पारोळ्याचे तत्कालीन नगराध्यक्ष ए. टी. पाटील यांच्यात झालेली निवडणूक प्रतिष्ठेची व चर्चेची ठरली. .Ajay Birwatkar : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी अजय बिरवटकर; जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेच्या हालचाली, अजित पवार गटाचे पाच सदस्य.अवघ्या ६ मतांनी डॉ. जगवानी निवडून आले. नंतर नोव्हेंबर २०१० ला एकनाथ खडसेंचे पुत्र निखिल व आर. एल. ज्वेलर्सचे संचालक मनीष जैन यांच्यात काट्याची लढत झाली. त्यातही निखिल खडसेंचा निसटता पराभव झाला. २०१४ मध्ये मनीष जैन यांनी विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन लोकसभा निवडणूक लढवली. मात्र, त्यात ते पराभूत झाले. त्यानंतर लगेचच उर्वरित कार्यकाळासाठी विधानपरिषदेची निवडणूक लागली. त्यावेळी डॉ. जगवानी बिनविरोध निवडून आले. २०१६ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपला. तेव्हा फडणवीस सरकारमधून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेल्या खडसेंचे मत डावलून चंदुलाल पटेलांना भाजपने उमेदवार केले व ते सहज निवडूनही आले. त्यानंतर या जागेसाठी निवडणूक झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.