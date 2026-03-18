Jalgaon LPG Black Market : जळगाव हादरले! घरगुती सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर प्रशासनाचा सर्जिकल स्ट्राईक; २०४ ठिकाणी छापे

जळगाव: घरगुती सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्ह्यात भरारी पथक स्थापना करण्यात आली आहेत. पथकाने आज पारोळा, पाचोरा, यावल येथून ७ सिलिंडर जप्त केले. पारोळा येथील हॉटेल शीतल डायनिंग २ सिलिंडर, एकविरा रेस्टॉरंट १, अशोक रेस्टॉरंट-१ याप्रमाणे येथे ४ सिलेंडर जप्त करण्यात आले. गेल्या चार दिवसांत भरारी पथकांनी एकूण २०४ ठिकाणी छापे टाकले असून, साडेसहा हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..पश्चिम आशिया प्रदेशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन पुरवठा साखळीवर परिणाम होत आहे. स्थानिक स्तरावर घरगुती सिलिंडरची संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर उपाययोजना केल्या जात आहेत..घरगुती सिलिंडरचा अवैध वापर, साठेबाजी किंवा काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात भरारी पथके स्थापन करण्यात आलेली आहेत. या भरारी पथकांत तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, बीपीसीएल,एचपीसीएल व आयओसीएलचे सेल्स अधिकारी, निरीक्षण अधिकारी व पुरवठा निरीक्षक यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत पाचोरा, चोपडा, यावल येथे कारवाई करण्यात आली आहे.