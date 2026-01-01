Jalgaon Municipal Election : जळगाव भाजपमध्ये बंडाची ठिणगी! जागावाटपात ११ जागांवर पाणी सोडल्याने निष्ठावंत आक्रमक

जळगाव: महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती साकारताना भाजपसह शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील निष्ठावंतांमध्ये डावलल्याची भावना निर्माण झालेली असतानाच या तीनही पक्षांमधील नेत्यांविषयी कार्यकर्त्यांमध्ये नकारात्मक प्रतिमाही तयार झाली आहे. कार्यकर्त्यांच्या नाराजीची सर्वाधिक तीव्रता भाजपत असल्याने भाजप नेत्यांविषयी कमालीचा उद्रेक निर्माण झाला आहे. .जळगाव महापालिकेत महायुतीवर शिक्कामोर्तब करताना तीनही पक्षांच्या चर्चेत सहभागी असलेल्या नेत्यांची चांगलीच दमछाक झाली. जागावाटपाच्या सुत्रावर एकमत होत नसताना नेत्यांना पडद्यामागे बऱ्याच तडजोडी कराव्या लागल्या. परंतु, या तडजोडी करत असताना पडद्यासमोर असलेल्या असंख्य कार्यकर्त्यांचा रोष होणार, हे निश्चित होते. आणि झालेही तसेच. यात सर्वाधिक अडचण आणि कार्यकर्त्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाला तो भाजपात..युतीचा आग्रह ठरला भाजपसाठी अडचणगेल्या आठवड्यात बुधवारपासून (२४ डिसेंबर) खऱ्या अर्थाने युतीच्या अधिकृत चर्चेस प्रारंभ झाला. बुधवारी सायंकाळी हॉटेल सिल्व्हर पॅलेसमध्ये भाजपचे निवडणूक प्रभारी मंगेश चव्हाण, निवडणूक प्रमुख सुरेश (राजूमामा) भोळे, शिवसेनेचे नेते तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, आमदार किशोर पाटील यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चर्चा सुरू झाली. .जागावाटपाचे सूत्र पहिल्याच बैठकीपासूनच वादाचा विषय ठरले आणि युती करण्यासंबंधी चर्चा लांबत गेली. त्यानंतर सलग दोन- तीन दिवस प्रत्यक्ष व कॉलद्वारे युतीच्या संदर्भात चर्चा झाल्या. रविवारी अजिंठा विश्रामगृहावर या नेत्यांच्या बैठकीच्या सत्रात मंत्री गिरीश महाजनही आले. पण, याच बैठकीत पुन्हा वाद उद्भवून पालकमंत्री तावातावात निघून गेले. तिथे युती फिस्कटल्याची चिन्हे दिसत होती. .मात्र, प्रदेश पातळीवरून भाजप नेत्यांनी युती करायचीच, असा संदेश दिल्याचे सांगितले गेले आणि पुन्हा युतीसंदर्भात चर्चा सुरू झाली. अखेरीस मंगळवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम दिवशी, ऐन मुदत संपायच्या आधी ‘महायुती’वर शिक्कामोर्तब झाले. अर्थात, या तीन- चार दिवसांच्या चर्चेत दोन- तीनदा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशीही चर्चा झाली..भाजपने स्वीकारली सर्वांत मोठी तडजोडमहायुती करण्याच्या नादात सर्वांत प्रबळ व प्रभावी बाजू असतानाही भाजपला सर्वांत मोठी तडजोड स्वीकारावी लागली आहे. कारण, गेल्या वेळी २०१८ ला भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवत ७५ पैकी ५७ जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे युती साकारताना किमान ५७ जागांचा भाजपचा ‘क्लेम’ संयुक्तिक होता. .मात्र, भाजपने महायुतीला स्वरूप देताना मागच्या वेळी जिंकलेल्यापेक्षा तब्बल ११ जागांवर ‘पाणी’ सोडत ४६ जागा स्वीकारल्या. ७५ जागांची तयारी असताना, किंवा जवळपास तेवढ्याच जागांसाठी उमेदवारांना वेगवेगळ्या वेळी आश्वासने दिलेली असताना निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये मोक्याच्या जागा मित्र पक्षाला सोडल्याने उद्रेक होणे स्वाभाविक होते. आणि तो वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या रुपात पाहायला मिळाला..यानिमित्ताने कार्यकर्त्यांचे प्रश्नयुतीचा आग्रह असताना महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी युती नाही, त्याचे काय?महायुतीच्या आग्रहासाठी प्रदेश नेत्यांच्या नावाचा वापर केला का?ज्याठिकाणी आपली ताकद नाही तेथे आयारामांना उमेदवारी, मग भाजपच्या हक्काच्या जागा का सोडल्या?मनपासाठी युती, मग जामनेर, चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव, अमळनेर पालिकांमध्ये युती का केली नाही?युतीसाठी जागा सोडायच्या होत्या, तर अनेक दिवसांपासून तयारी करायचे का सांगितले?.आयारामांना उमेदवारी, निष्ठावंतांची गळचेपीवर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करणाऱ्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना भाजपने डावलले. अनेकांनी प्रभागात गेल्या काही वर्षांत चांगली मोट बांधली होती. वातावरण निर्मिती केली होती. त्यांनाही डावलण्यात आले. महत्त्वाच्या जागा मित्रपक्षांना सोडल्या आणि हक्काच्या जागा आयारामांना गेल्या. त्यामुळे निष्ठावंतांची गळचेपी झाली. विशेष म्हणजे, मूळ कार्यकर्ते व निष्ठावंतांसाठी संघ पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या सूचनाही भाजप नेत्यांनी डावलल्याचे बोलले जात आहे..PCMC Election: अजित पवारांचा मास्टरस्ट्रोक! पिंपरी-चिंचवडमध्ये तिसऱ्या पक्षाची एन्ट्री होणार? निवडणुकीसाठी नवा डाव टाकला.शिवसेना राहिली फायद्यातयाउलट भाजपच्या तुलनेत शिवसेनेने गेल्या वेळच्या निवडणुकीत १५ जागाच जिंकलेल्या असताना या वेळी युतीमध्ये २३ जागा पदरात पाडून घेत फायद्याचा व्यवहार केला. विशेष म्हणजे, भाजप नेत्यांनी बंडखोरी केलेल्यांना उमेदवारी देऊ नये, असा आग्रह शिवसेनेकडे धरल्यानंतरही काही बंडखोरांना शिवसेनेची उमेदवारी मिळाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे गेल्या वेळी एकही जागा नसताना या पक्षाला ६ जागांवर उमेदवार उभे करता आले. राष्ट्रवादीला सोडलेल्या जागांचा फटकाही भाजपला अन् त्यातही निष्ठावंतांनाच अधिक बसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.