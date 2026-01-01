उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Election : जळगाव भाजपमध्ये बंडाची ठिणगी! जागावाटपात ११ जागांवर पाणी सोडल्याने निष्ठावंत आक्रमक

BJP Faces Maximum Backlash After Mahayuti Seat Sharing : तीनही पक्षांमधील नेत्यांविषयी कार्यकर्त्यांमध्ये नकारात्मक प्रतिमाही तयार झाली आहे. कार्यकर्त्यांच्या नाराजीची सर्वाधिक तीव्रता भाजपत असल्याने भाजप नेत्यांविषयी कमालीचा उद्रेक निर्माण झाला आहे.
Municipal Election

Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: महापालिका निवडणुकीसाठी महायुती साकारताना भाजपसह शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील निष्ठावंतांमध्ये डावलल्याची भावना निर्माण झालेली असतानाच या तीनही पक्षांमधील नेत्यांविषयी कार्यकर्त्यांमध्ये नकारात्मक प्रतिमाही तयार झाली आहे. कार्यकर्त्यांच्या नाराजीची सर्वाधिक तीव्रता भाजपत असल्याने भाजप नेत्यांविषयी कमालीचा उद्रेक निर्माण झाला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Jalgaon
maharashtra
NCP
political
election
Municipal election
uttar maharashtra
Jalgaoan News
Mahayuti

Related Stories

No stories found.