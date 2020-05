जळगाव ; मोहाडी (ता. जळगाव) येथील विवाहितेचा ट्रॅक्‍टर घेण्यासाठी माहेरहून एक लाख रुपये आणावेत, यासाठी शारीरिक व मानसिक छळ करण्यात येत होता. असहाय्य छळाला कंटाळून आज या विवाहितेने मृत्यूला कवटाळले असून, एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात सासरच्या मंडळीविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. मोहाडी येथील रहिवासी पूनम घनश्‍याम सोनवणेचा विवाह 2017 मध्ये मोहाडी येथील घनश्‍याम सोनवणे याच्यासोबत झाला होता. मात्र, लग्नात चांगला हुंडा दिला नाही, या कारणावरून तिचा सतत छळ होत होता. तसेच माहेरून ट्रॅक्‍टर घेण्यासाठी एक लाख रुपये घेऊन यावेत, यासाठी पतीसह सासू, सासरे, नणंद यांनी दोन टप्प्यांत 50,50 हजार आणण्यासाठी तगादा लावला होता, या छळाला कंटाळून तिने आज गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पूनमचा भाऊ गणेश नन्नवरे याच्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिस स्टेशनला पती घनश्‍याम सोनवणे, सासरा राजेंद्र सोनवणे, सासू संगीताबाई सोनवणे, नणंद सरलाबाई सोनवणे आदींविरुद्ध फिर्याद दिली असून, पुढील तपास एमआयडीसी पोलिस करीत आहेत.

Web Title: jalgaon marathi news ; Lakhs of rupees were required to buy a tractor; The married woman took the gallows