जळगाव. : शासनाकडून गरजूंना मोफत धान्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, कार्डवर शिक्का नसल्याने रेशन दुकानदारांकडून त्यांना धान्य दिले जात नाही. शिक्का मारण्यासाठी नागरिक तहसील कार्यालयात आले असता याठिकाणी दोन हजारांची मागणी होत आहे, असा आरोप नागरिकांकडून करण्यात आला. एकही व्यक्ती उपाशी राहू नये, यासाठी शासनाकडून प्रत्येकाला मोफत धान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अनेक रेशन दुकानदारांकडून कार्डवर शिक्का नसल्याचे सांगून रेशन देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी आज तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी शिक्का मारण्याची विनंती पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी धुडकावून लावत व्यक्तीस दोन हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला. यावेळी काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होता. नागरिकांची वणवण

एकीकडे नागरिकांना कार्डवर शिक्का मारून येण्याबाबत रेशन दुकानदारांकडून सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे मात्र नागरिक शिक्का मारण्यासाठी तहसील कार्यालयात आले असता त्यांना रेशन कार्डवर शिक्का लागत नसल्याचे सांगण्यात येत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची वणवण होत आहे.



Web Title: jalgaon marathi news reshan not given grain by ration shopkeepers