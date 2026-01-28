Jalgaon News : धक्कादायक! मानसिक अन् शारीरिक त्रासाला कंटाळून जळगावच्या प्रांजलने संपवलं जीवन; शहरात संताप

जळगाव: शहरात एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने त्रासाला कंटाळून गळफास घेत जीवनयात्रा संपविल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी औद्योगिक वसाहत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येऊन पोलिसांनी संशयिताला अटक केली आहे. प्रांजल रमेश ठाकूर (वय १६, रा. रामेश्वर कॉलनी, जळगाव) असे मृत मुलीचे नाव आहे..प्रांजलने राहत्या घरात छताच्या लोखंडी गळाला ओढणीने गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता.२४) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. मृत प्रांजलची आई मनीषा रमेश ठाकूर यांच्या तक्रारीनुसार, संशयित सोनू दिनकर कचाटे (वय ३२, रा. एकनाथनगर, जळगाव) हा प्रांजलला गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने मानसिक व शारीरिक त्रास देत होता. .संशयित तरुण तिला किरकोळ कारणांवरून शिवीगाळ, दमदाटी करणे आणि वेळप्रसंगी मारहाण देखील केली होती. सततच्या जाचाला कंटाळून आणि प्रचंड दबावाखाली असल्याने प्रांजलने घरात कोणी नसताना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले..East India Company : सावधान! भारतात परतलीये 'ईस्ट इंडिया कंपनी'; Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बूंच्या 'या' चेतावतीने भारतात खळबळ.संशयित अटकेतघटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी नितीन गणापुरे, निरीक्षक बबन आव्हाड यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी तत्परता दाखवत संशयित सोनू दिनकर कचाटे याला रविवारी (ता. २५) पहाटे २:२६ वाजता अटक केली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र उगले तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.