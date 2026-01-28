उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : धक्कादायक! मानसिक अन् शारीरिक त्रासाला कंटाळून जळगावच्या प्रांजलने संपवलं जीवन; शहरात संताप

Alleged Harassment Led to Extreme Step : अल्पवयीन मुलीने त्रासाला कंटाळून गळफास घेत जीवनयात्रा संपविल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी औद्योगिक वसाहत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येऊन पोलिसांनी संशयिताला अटक केली आहे
harassment case

harassment case

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: शहरात एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने त्रासाला कंटाळून गळफास घेत जीवनयात्रा संपविल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी औद्योगिक वसाहत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येऊन पोलिसांनी संशयिताला अटक केली आहे. प्रांजल रमेश ठाकूर (वय १६, रा. रामेश्वर कॉलनी, जळगाव) असे मृत मुलीचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
crime
maharashtra
Crime News
Sexual harassment
sucide case
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.