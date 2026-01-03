Jalgaon Municipal Election : जळगाव मनपात निवडणुकीपूर्वीच महायुतीचा गुलाल; १२ जागांवर ऐतिहासिक बिनविरोध विजय!

जळगाव: शहर महापालिकेच्या निवडणुकीत माघारीच्या प्रक्रियेनंतर महायुतीला मोठा राजकीय लाभ मिळाला आहे. भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी सहा जागा बिनविरोध मिळवून एकूण १२ जागांवर आपला विजय निश्चित केला. या घडामोडींमुळे महापालिकेतील निवडणुकीचे समीकरण बदलले असून, उर्वरित ६३ जागांसाठी आता लढत होणार आहे..महायुतीच्या विजयाचा श्रीगणेशा अर्ज छाननी प्रक्रियेत भाजपच्या उज्ज्वला बेंडाळे यांनी प्रभाग क्रमांक १२ ‘ब’ मधून केला. त्यानंतर गुरूवारी माघारीच्या पहिल्या दिवशी शिवसेनेचे मनोज सुरेश चौधरी, प्रतिभा गजानन देशमुख आणि डॉ. गौरव चंद्रकांत सोनवणे यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली होती. .तर शुक्रवारी (ता.२) माघारीच्या अंतिम दिवशी सकाळीच प्रभाग १९ ‘अ’ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सरला सुनील सोनवणे यांनी आपला अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे शिवसेनेच्या रेखा चुडामण पाटील यांचा विजय निश्चित झाला. यानंतर दुपारी दीडला प्रभाग क्रमांक ७ ‘क’ मधील शेवटच्या अपक्ष उमेदवाराने माघार घेतली आणि आमदार सुरेश भोळे यांचे पुत्र विशाल सुरेश भोळे यांचा विजय निश्चित झाला..शेवटच्या तासाभरात पाच उमेदवार बिनविरोधअर्ज माघारीच्या शेवटचा एक तास बाकी असताना माघारीच्या प्रचंड हालचाली दिसून आला. यात क्रमांक ७ ‘अ’ मध्ये भाजपच्या दीपमाला मनोज काळे यांच्या विरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या जयश्री भिकन हिवराळे यांनी माघार घेतल्याने त्यांची बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. .तसेच त्याच प्रभागात (ब) गटातून अंकिता पंकज पाटील यांचा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या जिल्हाध्यक्ष कुलभूषण पाटील यांच्या आई सुमन वीरभान पाटील यांनी माघार घेतल्याने अंकिता पाटील यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली आहे. तसेच प्रभाग क्रमांक २ ‘अ’ मध्ये शिवसेनेचे सागर श्याम सोनवणे यांच्या विरोधात पाच अपक्षांनी अर्ज मागे घेतले. शिवसेनेचे गणेश उर्फ विक्रम सोनवणे (प्रभाग १९ ‘ब’) हे बिनविरोध निश्चित झाले..BMC Election: बंडखोरी थोपवण्यात भाजप अपयशी! भांडुप, विक्रोळीतील दोन बंडखोर शिवसेनेविरोधात लढणार .आमदार मंगेश चव्हाण यांची उपस्थितीभाजपच्या उमेदवारांची बिनविरोध निवड निश्चित झाल्यावर सर्व उमेदवारांनी चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार सुरेश भोळे यांची महापालिकेजवळ भेट घेतली. या वेळी दोन्ही आमदारांनी उमेदवारांना शुभेच्छा दिल्या. या वेळी भाजपचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती..महायुतीच्या समर्थकांचा जल्लोषमहापालिकेत महायुतीचे शेवटच्या दिवशी तब्बल आठ उमेदवार बिनविरोध निवड निश्चित झाले. यात भाजपचे पाच उमेदवार, तर शिवसेनेच्या तीन उमेदवारांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली. या घडलेल्या घडामोडींमुळे महायुतीच्या समर्थकांमध्ये प्रचंड जल्लोष पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे महापालिका इमारतीच्या समोर गुलाल उधळून, फटाके फोडून, मिठाई वाटून कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.