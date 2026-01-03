उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Election : जळगाव मनपात निवडणुकीपूर्वीच महायुतीचा गुलाल; १२ जागांवर ऐतिहासिक बिनविरोध विजय!

Mahayuti Gains Upper Hand in Jalgaon Civic Polls : भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी सहा जागा बिनविरोध मिळवून एकूण १२ जागांवर आपला विजय निश्चित केला.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: शहर महापालिकेच्या निवडणुकीत माघारीच्या प्रक्रियेनंतर महायुतीला मोठा राजकीय लाभ मिळाला आहे. भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी सहा जागा बिनविरोध मिळवून एकूण १२ जागांवर आपला विजय निश्चित केला. या घडामोडींमुळे महापालिकेतील निवडणुकीचे समीकरण बदलले असून, उर्वरित ६३ जागांसाठी आता लढत होणार आहे.

