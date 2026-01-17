Jalgaon Municipal Corporation : जळगाव महापालिकेत भाजपचा शतप्रतिशत विजय; महापौरपद निश्चित

जळगाव: महापालिका निवडणुकीत महायुतीद्वारे भाजपने ४६ जागा लढविल्या, त्यापैकी सहा बिनविरोध होऊन उर्वरित ४० जागांवर भाजपने बाजी मारत शंभर टक्के ‘स्ट्राइक रेट’ राखला. शिवसेनेने २३ पैकी २२ जागा जिंकल्या. .राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आलेल्या पाचपैकी केवळ प्रफुल्ल देवकरांची जागा जिंकता आली. शिवसेना (उबाठा)ला पाच जागांवर विजय मिळाला, तर प्रभाग क्रमांक एकमधून एकमेव अपक्ष निवडून आला. महायुतीत भाजप मोठा भाऊ ठरल्याने महापौर भाजपचाच होणार, हे निश्चित झाले आहे..जळगाव महापालिकेची ही निवडणूक ऐतिहासिक झाली. गेल्यावेळी झालेल्या निवडणुकीत भाजपने स्वबळावर लढत ७५ पैकी ५७ जागा जिंकल्या होत्या. आता महायुतीमुळे भाजपला ४६ जागा मिळाल्या, परंतु त्यातही भाजपने ‘शत प्रतिशत’ यश मिळवत सर्व जागा काबीज केल्या. त्यामुळे भाजपचे ११ जागांचे नुकसान झाले. शिवसेनेने २२ जागा जिंकत निर्भेळ यशापासून एक जागा दूर राहिले. प्रस्थापितांनी आपले गड राखले, काहींना मात्र धक्का बसला..भंगाळेंना फोडला घामप्रभाग क्रमांक ५ ‘अ’मधील अपक्ष उमेदवार ॲड. पीयूष पाटील व माजी महापौर तथा शिवसेना जिल्हाप्रमुख विष्णू भंगाळे यांच्यातील लढत सुरवातीपासूनच चर्चेची व चुरशीची ठरली. गुरुवारी मतदानाच्या दिवशी या प्रभागातील केंद्रावर राडा झाला. बोगस मतदारांचा मुद्दा यात गाजला. ॲड. पीयूष यांच्या पाठिशी वडील व घरकुल गैरव्यवहार प्रकरण तडीस लावणारे (स्व.) नरेंद्र भास्कर पाटलांच्या लढवय्या वृत्तीचा वारसा होता. .तर भंगाळे प्रस्थापित नेते. पीयूष यांनी भंगाळेंना दिलेली लढत लक्षवेधी ठरली. अखेरच्या फेरीपर्यंत चाललेल्या मोजणीत भंगाळेंचा अवघ्या साडेतीशे मतांनी निसटता विजय झाला. मात्र, पीयूष यांनी त्यांना प्रचारापासून मतमोजणीपर्यंत अक्षरश: घाम फोडल्याचे दिसून आले..माजी उपमहपौरांना धक्काप्रभाग क्रमांक १० ‘ड’ हा खरेतर शिवसेना (उबाठा)चे पदाधिकारी व माजी उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांचा पारंपरिक प्रभाग. त्यांना विजयाची खात्री होती. मात्र, भाजपकडून उमेदवार असलेल्या नवख्या जाकीर खान रसूल खान यांनी पाटलांना पराभवाचा धक्का दिला. अवघ्या दोनशे मतफारकाने निसटता पराभव झाल्याने फेर मतमोजणी करण्याच्या मागणीवरून गोंधळ झाला. कुलभूषण पाटलांनी मतदानयंत्राच्या घोळाचाही मुद्दा उपस्थित केला. मात्र, सरतेशवटी जाकीर खान यांना विजयी घोषित करण्यात आले, ते ‘जायंट किलर’ ठरले..माजी महापौर भारती सोनवणेंचे पुत्र व कन्या दोघेही विजयीप्रभाग क्रमांक ३ ‘ब’मध्ये माजी महापौर भारती सोनवणे व ज्येष्ठ नगरसेवक कैलास सोनवणे यांची कन्या प्रतीक्षा यांचा अवघ्या ८ मतांनी विजय झाला. त्यामुळे अपक्ष उमेदवार रंजना भरत सपकाळे यांनी त्यावर आक्षेप घेत फेरमतमोजणीची मागणी केली. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मतांच्या एकूणच बेरजेची पडताळणी करत प्रतीक्षा यांनी विजयी घोषित केले. प्रभाग क्र. ४ ‘ब’मधून कल्पेश कैलास सोनवणे यांनी शिवसेना ‘उबाठा’च्या मयूर बारी यांचा पराभव केला. याठिकाणीही फेरतमोजणीची मागणी झाली होती. यानिमित्ताने भारती व कैलास सोनवणेंचे कन्या व पुत्र हे दोघेही बहीण- भाऊ सभागृहात दाखल होत आहेत..Shashikant Shinde : जिल्हा परिषदेत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र! अजितदादांच्या साथीने निवडणूक लढवणार; शशिकांत शिंदेंची मोठी घोषणा.कारागृहातून लढत जिंकले माजी महापौर ललित कोल्हेप्रभाग क्रमांक ११ ‘ड’मधून शिवसेनेचे उमेदवार माजी महापौर ललित कोल्हे यांचा विजय झाला. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष व अपक्षांचा पराभव केला. ललित कोल्हे सध्या आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर फसवणूक प्रकरणात अटकेत आहेत. ते नाशिक कारागृहात असून, त्यांना उमेदवारी लढण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र मतदानापासून ते वंचित राहिले. कारागृहातून त्यांनी निवडणूक लढवत विजय मिळवला. त्यांच्या विजयाची घोषणा होताच त्यांच्या पत्नी सरिता माळी-कोल्हे व प्रभाग चारमधून विजयी झालेले त्यांचे पुत्र पीयूष कोल्हे हे दोघेही मायलेक एकमेकांच्या गळ्यात गळा घालून रडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.