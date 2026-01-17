उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Corporation : जळगाव महापालिकेत भाजपचा शतप्रतिशत विजय; महापौरपद निश्चित

BJP’s 100 Percent Strike Rate in Jalgaon Municipal Corporation : भाजपने ४६ जागा लढविल्या, त्यापैकी सहा बिनविरोध होऊन उर्वरित ४० जागांवर भाजपने बाजी मारत शंभर टक्के ‘स्ट्राइक रेट’ राखला.
जळगाव: महापालिका निवडणुकीत महायुतीद्वारे भाजपने ४६ जागा लढविल्या, त्यापैकी सहा बिनविरोध होऊन उर्वरित ४० जागांवर भाजपने बाजी मारत शंभर टक्के ‘स्ट्राइक रेट’ राखला. शिवसेनेने २३ पैकी २२ जागा जिंकल्या.

