Jalgaon Municipal Election : जळगावच्या निवडणुकीचे 'गणित' बदलले! नव्या प्रभागरचनेमुळे राजकारणात खळबळ

Impact on Candidates and Political Strategies : जळगाव महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना जाहीर. बदललेल्या सीमांमुळे अनेक इच्छुकांचे गणित कोलमडले असून, नव्यांना संधी मिळणार.
जळगाव: आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता.३) जळगाव महापालिकेची प्रारूप प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली. या नव्या आराखड्यात फारसा बदल झाला नसला तरी यात प्रभाग ५, ८, ९, १०, १५, १६, १७ या प्रभागांमध्ये लक्षणीय बदल झालेला दिसून येत आहे. या बदलांमुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांची गणिते कोलमडली असून, त्यांना आता नव्याने प्रभाग निवडण्याची वेळ येणार असल्याचे दिसून येत आहे.

