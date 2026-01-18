Jalgaon Municipal Election : जळगावच्या ७५ नव्या कारभाऱ्यांची 'अग्निपरीक्षा'! अमृत २.० आणि गाळेभाड्याचा तिढा सोडवावा लागणार

जळगाव: महापालिका निवडणुकीची स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन नवनिर्वाचित सदस्यांनी सुटकेचा श्वास सोडला असला तरी त्यांना केवळ नगरसेवकपद मिरवता येणार नाही, तर आपापल्या प्रभागातील नागरी सुविधांबद्दलची कटिबद्धता आणि जळगाव शहराच्या सर्वांगीण विकासाचे व्हिजन ठेवून काम करावे लागणार आहे. .यात शहरातील उर्वरित प्रमुख रस्त्यांची कामे, वाढीव वस्त्यांमधील नागरी सुविधांसोबतच अमृत योजना टप्पा-२ आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प शंभर टक्के कार्यान्वित करणे ही कामे प्राधान्यक्रमाने अजेंड्यावर घ्यावी लागणार आहेत..जळगाव महापालिकेच्या १९ प्रभागांमधील ७५ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीचा धुराळा अद्याप खाली बसलेला नाही. महापौर, उपमहापौर निवडीपर्यंत हा धुराळा असाच उडत राहणार आणि शहरातील राजकारणाच्या चर्चाही होत राहणार आहेत. या ७५ जागांमध्ये निम्म्याहून अधिक म्हणजे जवळपास ४२ निवडून आलेले उमेदवार पहिल्यांदाच महापालिका सभागृहात प्रवेश करतांय..अर्थसंकल्प अग्रक्रमावरप्रस्थापितांसह नव्याने निवडून आलेल्या या नगरसेवकांसमोर केवळ प्रभागातील नागरिकांनी दिलेले प्रतिनिधित्व आणि प्रभागातील प्रश्नच नाही तर शहराच्या विकासाच्या दृष्टीनेही अनेक आव्हाने उभी आहेत. त्यात प्रामुख्याने फेब्रुवारीमध्ये सादर होणाऱ्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पाचा विषय अग्रक्रमावर आहे. .शहराचे अंदाजपत्रक बनविताना किंवा त्यास मंजुरी देताना त्यात शहराच्या एकूणच विकासासाठीच्या योजना, नवे प्रकल्प, त्यासाठीची तरतूद, मुलभूत सुविधांवरील खर्चाचे प्रमाण, आरोग्य व प्रमुख समस्या असलेल्या स्वच्छतेसंबंधी तरतूद या सर्व बाबींचा अभ्यास करून त्यादृष्टीने स्वत:चे मत तयार करावे लागेल..अशी आव्हाने, अशी स्थितीमहापालिकेवरील हुडको व जिल्हा सहकारी बँकेच्या कर्जाचा बोजा दूर झाला आहे. मात्र, तरीही महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झालेली नाही. दरवर्षी साधारणपणे हजार ते बाराशे कोटींच्या तरतुदीचे अंदाजपत्रक मांडले जाते. परंतु, हा आकडा फुगवलेला असता. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पातील खर्च- उत्पन्नासंबंधी तरतुदींचा लेखाजोखा सात- आठशे कोटींपर्यंतच असतो. .उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ साधताना प्रशासकीय बाबींवरील अतिरिक्त खर्चामुळे विकासकामांना कात्री लावावी लागते, हा नेहमीचा व महापालिकांचा सार्वत्रिक अनुभव. त्यामुळे, महापालिकेची उत्पन्नाची बाजू कशी सक्षम होईल, याचा आराखडा नगरसेवकांना तयार करावा लागणार आहे. केवळ आराखडा तयार करून भागणार नाही, तर त्याची कठोरपणे अंमलबजावणीही करावी लागणार आहे..अडीच हजारांवरील गाळ्यांच्या भाड्याचा प्रश्नउत्पन्नाची बाजू सक्षम करताना महापालिकेचे गाळेभाड्यांपासून मिळणारे उत्पन्न हा प्रश्न प्रलंबित असल्याने ठप्प आहे. त्याचा थेट परिणाम विकासावर होतोय. महापालिकेच्या गाळेनिर्धारण समितीने ५ टक्के स्लॅबनुसार गाळाभाडे आकारणी निश्चित केली होती. मात्र, तीदेखील अन्यायकारक असल्याने त्याबाबतचा चेंडू आमदार सुरेश (राजूमामा) भोळेंनी शासन दरबारी नेला असून, त्यावर सकारात्मक निर्णय झाल्याचा दावा केला जात आहे. .आता, त्यातून गाळेधारकांनाही दिलासा मिळेल व महापालिकेचे उत्पन्न कमी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. महापालिकेच्या २३ व्यापारी संकुलांमधील २ हजार ६०३ गाळ्यांच्या भाड्यातून ९० कोटींची वसुली झाली आहे. हा प्रश्न मिटल्यास महापालिकेस थकबाकीपोटी शंभर कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळणार आहे. त्यामुळे या प्रश्नास अग्रक्रम द्यावा लागेल..प्रदूषणमुक्त शहरासाठी कठोर उपायांची गरजजळगाव शहरात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कॉंक्रिट रस्त्यांची कामे झाली आहेत. मात्र, तरीही अनेक रस्ते कच्चे, खड्डे पडलेले आहेत. ज्या मार्गावर सुवर्णपेढ्या आहेत, अनेक हॉस्पिटल्स, वित्तीय संस्था- बँका आहेत, दररोज कोटींची उलाढाल होते तो रस्ता मार्ग म्हणायच्या लायकीचा राहिलेला नाही.. खड्ड्यात गेलेल्या या रस्त्यामुळे प्रचंड धूळ उडते. कमी- अधिक प्रमाणात अन्य रस्त्यांची यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. त्यामुळे धुलिकणांचे हवेतील प्रमाण प्रचंड वाढलेय. शहरातील हे प्रदूषण घातक ठरतेय. प्रदूषणमुक्त शहराच्या केवळ चर्चा होतात. प्रत्यक्ष त्यावर उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे नवनिर्वाचित नगरसेवकांना प्राधान्यक्रमाने या विषयावरही काम करावे लागेल..अतिक्रमणमुक्तीचे प्रयत्न की अतिक्रमणाला प्रोत्साहन?आतापर्यंत अपवाद वगळता विविध प्रभागांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नगरसेवकांनी त्या- त्या भागातील अतिक्रमणाला पूरक अशीच भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. शहरातील प्रमुख रस्ते, नागरी वस्त्या, वाढीव वसाहतींमधील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे वाढली आहेत. शहरात तर मुख्य मार्गांवर चालायलाही जागा उरत नाही. हॉकर्स अर्ध्या रस्त्यापर्यंत गाड्या लावून विक्री करतानाचे विदारक चित्र दिसून येते..अतिक्रमणाने गिळलेले रस्ते मोकळे करण्यासाठी प्रशासन धजावत नाही. प्रशासनाने कारवाई करायचे म्हटले, की नगरसेवक हस्तक्षेप करतात. नगरसेवकांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत अतिक्रमणासाठीचे हप्ते ठरलेले आहेत, अशी चर्चा नेहमीच सुरू असते. हा बदनामीचा डाग नवनिर्वाचित नगरसेवकांना धुवून काढावा लागेल. अशा विषयांची सवय झालेल्या प्रस्थापितांकडून वेगळी अपेक्षा नाही. मात्र, नवख्या नगरसेवकांना या प्रश्नावर ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. जळगाव शहर, शहरातील रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याची आवश्यकता आहे..‘अमृत २.०’ची उपलब्धी, मात्र नवे रस्ते खोदले जाणार!‘अमृत’ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी जळगावकरांनी दहा वर्षांपासून खड्ड्यांमधून दिवस काढलेत. काही वर्षांमध्ये शहरातील प्रमुख रस्ते काँक्रिटचे झाले, अनेक नागरी वस्त्यांमध्ये काँक्रिटीकरणासह डांबरी रस्तेही नव्याने झाले आहेत. अमृत पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाली असली तरी ‘अमृत २.०’ प्रलंबित आहे. त्याअंतर्गत शहरातून जवळपास साडेसहाशे किलोमीटरच्या भुयारी गटार तयार होणार आहेत. .नवनीत राणा यांचं भाजपमधून निलंबन होणार? पराभूत उमेदवारांच्या तक्रारीनंतर पक्ष अॅक्शन मोडवर....ही योजना शहरासाठी मोठी उपलब्धी ठरणार असली तरी भुयारी गटारांसाठी शहरात नव्याने तयार झालेले जवळपास ४० टक्के रस्ते खोदावे लागणार आहेत. त्यात काँक्रिटचेही रस्ते असल्याने ही मोठी समस्या संपूर्ण शहरासाठी ठरणार आहे. प्रमुख मार्ग खोदले जाणार असल्याने शहर पुन्हा खड्ड्यात जाणार आहे. त्यासाठी नगरसेवकांना योग्य भूमिका घेऊन या योजनेच्या अंमलबजावणीचे नियोजन, व्यवस्थापन करावे लागणार आहे..या कामांना हवा प्राधान्यक्रम‘अमृत २.०’ची प्रभावी अंमलबजावणीशहरातील प्रमुख रस्त्यांचे नूतनीकरणवाढीव वसाहतींमधील नागरी सुविधांवर कामएमआयडीसीत नवीन उद्योगांसह रोजगारनिर्मितीघनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वित करणे.अशी आहेत मोठी आव्हानेमहापालिकेचे आर्थिक स्त्रोत वाढविणेभुयारी गटारांसाठी रस्ते खोदले जाणारअनेक वर्षांपासून प्रलंबित गाळेभाड्याचा प्रश्नठेकेदारी, कमिशनखोरीची सवय मोडणेस्वच्छ, सुंदर, हिरवेगार शहराची निर्मिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम 