Jalgaon Municipal Corporation : जळगाव मनपावर युतीचा झेंडा! डॉ. चंद्रशेखर पाटील आणि सिंधू कोल्हे यांची बिनविरोध निवड

Special General Body Meeting Held in Jalgaon : निवड प्रक्रियेत भाजपचे डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांची स्थायी समितीवर तर शिवसेनेच्या सिंधू कोल्हे यांची महिला व बालकल्याण समितीवर सभापती म्हणून बिनविरोध निवड जाहीर झाली.
Dr Chandrashekhar Patil and Sindhu Kolhe

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: महापालिकेच्या विशेष महासभेत शुक्रवारी (ता. २७) स्थायी समिती व महिला-बालकल्याण समिती सभापतींची निवड प्रक्रिया पार पडली. या निवड प्रक्रियेत भाजपचे डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांची स्थायी समितीवर तर शिवसेनेच्या सिंधू कोल्हे यांची महिला व बालकल्याण समितीवर सभापती म्हणून बिनविरोध निवड जाहीर झाली.

