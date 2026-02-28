Jalgaon Municipal Corporation : जळगाव मनपावर युतीचा झेंडा! डॉ. चंद्रशेखर पाटील आणि सिंधू कोल्हे यांची बिनविरोध निवड

जळगाव: महापालिकेच्या विशेष महासभेत शुक्रवारी (ता. २७) स्थायी समिती व महिला-बालकल्याण समिती सभापतींची निवड प्रक्रिया पार पडली. या निवड प्रक्रियेत भाजपचे डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांची स्थायी समितीवर तर शिवसेनेच्या सिंधू कोल्हे यांची महिला व बालकल्याण समितीवर सभापती म्हणून बिनविरोध निवड जाहीर झाली..महापालिकेच्या सभागृहात विशेष महासभेचे आयोजन सकाळी अकराला करण्यात आले. व्यासपीठावर पीठासीन अधिकारी तथा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, तसेच नगरसचिव सतीश शुक्ला उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीला पीठासीन अधिकाऱ्यांनी स्थायी समिती सभापतिपदासाठी आलेल्या अर्जांची माहिती दिली..डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांचे चार अर्ज आले होते. यात पहिल्या अर्जावर सूचक म्हणून नितीन लढ्ढा व अनुमोदक विशाल भोळे होते. अर्ज छाननीनंतर पंधरा मिनिटांचा माघारीचा अवधी देण्यात आला. मात्र, या कालावधीत अन्य कोणताही अर्ज मागे घेण्यात आला नाही. परिणामी, डॉ. पाटील यांची स्थायी समिती सभापतिपदी बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली..महिला-बालकल्याण समितीयानंतर महिला व बालकल्याण समिती सभापतिपदासाठी अर्ज छाननी करण्यात आली. सिंधू कोल्हे यांचे दोन अर्ज आले होते. पहिल्या अर्जात सूचक प्रतिभा देशमुख व अनुमोदक अमृता सोनवणे यांनी दाखल केला होता. अर्ज छाननीनंतर पंधरा मिनिटांचा माघारीचा अवधी दिला गेला. वेळ संपल्यानंतर अन्य कोणताही अर्ज मागे घेण्यात आला नसल्याने सिंधू कोल्हे यांची महिला व बालकल्याण समिती सभापतिपदी बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली..सभा १२ मिनिटे उशिराने सुरूसभागृहात अकराला पीठासीन अधिकारी तसेच आयुक्त व महापालिकेचे अधिकारी हजर झाले. उपमहापौर मनोज चौधरी, नगरसेवक दिलीप पोकळे व काही महिला नगरसेवक उपस्थित होते. सदस्यांची तब्बल ११ मिनिट वाट बघितल्यावर पीठासीन अधिकारी यांनी सभेला सुरुवात केली..फेटे घालून सदस्यांची उपस्थितीस्थायी व महिला बालकल्याण समिती सभापतींच्या निवडीसाठी भाजप व शिवसेनेच्या सदस्यांनी फेटे घालून सभागृहात उपस्थित होते. निवडीनंतर डॉ. पाटील व सिंधू कोल्हे यांना महापौर दीपमाला काळे, उपमहापौर मनोज चौधरी यांच्यासह नितीन लढ्ढा व अन्य नगरसेवकांनी शुभेच्छा दिल्या..GST Scam : 593 कोटींचा बनावट GST घोटाळा उघड; मुख्य सूत्रधार मोहम्मद सैफुल्लाच्या आवळल्या मुसक्या, DGGI च्या धाडीत बड्या रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश!.‘उबाठा’चे सदस्य अनुपस्थितमहापालिकेतील विरोधी पक्षातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पाच सदस्य असून, स्थायी समिती सदस्यात पक्षाचे इब्राहिम पटेल तसेच महिला बालकल्याण समितीसाठी हिनाबी शाकीर खान या सदस्या आहे. परंतु दोन्ही सदस्य या निवडीच्या सभेला अनुपस्थित होते..काही सदस्य सभेला अर्धा तास उशिरानेमहासभेला सत्ताधारी पक्षातील भाजप व शिवसेनेचे काही नगरसेवक तब्बल अर्धा तासापेक्षा अधिक वेळ उशिराने आलेले दिसून आले. तर काही सदस्य थेट स्थायी व महिला व बालकल्याण समिती सभापतींची निवड झाल्यानंतर सभेला पोहोचले आणि शुभेच्छा देऊन लगेच निघून गेल्याचे दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.