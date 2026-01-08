Jalgaon Municipal Election : जळगावचा 'पहिला नागरिक' कोण? महापौर आरक्षणाची टांगती तलवार, उमेदवारांच्या काळजाची धडधड वाढली

जळगाव: महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराची सुरुवात केली आहे. आता शहरात निवडणुकीच्या प्रचारामुळे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. उमेदवारांनी प्रचाराला वेग दिला असतानाच महापालिकेचा नवीन महापौर कोण होणार, याबाबतचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. कारण महापौरपदासाठीचे आरक्षण अजूनही जाहीर झालेले नसून या सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महिला की सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव होणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने इच्छुकांची धडधड वाढली आहे..महापालिकेचा पुढील कारभार कोणाच्या हाती जाणार, याची उत्सुकता केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही निर्माण झाली आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी येत्या १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. १६ जानेवारीला मतमोजणी प्रक्रिया पार पडणार आहे. तर १३ ला सायंकाळी पाचपर्यंत प्रचाराची मुदत आहे. त्यामुळे उमेदवारांना अवघे आठ दिवस मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मिळाले आहेत. .प्रचार सभा, रोड शो, कोपरा बैठका, रॅली, घरोघरी जाऊन मतदारांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ सुरू आहे. भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार), शिवसेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार), एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात महापालिकेवर सत्ता मिळविण्यासाठी दावे-प्रतिदावे सुरू झाले आहेत. मात्र, महापौरपदाचे आरक्षण स्पष्ट नसल्याने कोणत्या प्रवर्गातील व्यक्ती जळगावचा पहिला नागरिक ठरणार, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे महापौरपदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या इच्छुकांचे ''हार्टबीट'' वाढत आहे..उत्सुकता शिगेलाबृहन्मुंबईसह राज्यातील तब्बल २९ महापालिकांमध्ये अद्याप महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष आता निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाकडे लागले आहे. निर्णय जाहीर होताच, प्रत्येक पक्षाकडून महापौरपदासाठी रणनीती ठरविली जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..Municipal Elections: महापालिका निवडणुकीत Gen Z ची एन्ट्री! नव्या विचारांची लाट येणार; मतदारांचा कल बदलणार का?.अनेक इच्छुकमहापालिकेच्या निवडणुकीत अद्याप महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर नसले तरी इच्छुकांची संख्या मात्र मोठी आहे. या निवडणुकीत भाजप- शिवसेनेचे प्रत्येकी ६ असे महायुतीचे १२ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. निवडणुकीच्या रिंगणात ५ माजी महापौरांसह दोघा उपमहापौरांचीही कसोटी लागणार आहे. सहाजिकच या माजी पदाधिकाऱ्यांचा महापौर पदावर दावा असणार आहे. तसेच आणखी काही इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे आहे. राजकीय पक्षांची रणनीती देखील पुढील आरक्षणावर अवलंबून आहे..निवडणूक आयोगाचे नियम असेराज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार महापौरपदाचे आरक्षण निकालाच्या अगदी एक दिवस आधीसुद्धा जाहीर करता येते. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशीही आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या तरी राज्य शासनाकडून महापौरपदाच्या आरक्षणाबाबत कोणतीही हालचाल नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.