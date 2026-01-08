उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Election : जळगावचा 'पहिला नागरिक' कोण? महापौर आरक्षणाची टांगती तलवार, उमेदवारांच्या काळजाची धडधड वाढली

Mayor Reservation Remains Key Question in Jalgaon Election : जळगाव महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सुरू असलेला जोमदार प्रचार. १५ जानेवारीला मतदान प्रक्रिया पार पडणार असली, तरी महापौरपद नेमके कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव होणार, यावरच पुढील राजकीय गणिते अवलंबून आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराची सुरुवात केली आहे. आता शहरात निवडणुकीच्या प्रचारामुळे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. उमेदवारांनी प्रचाराला वेग दिला असतानाच महापालिकेचा नवीन महापौर कोण होणार, याबाबतचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. कारण महापौरपदासाठीचे आरक्षण अजूनही जाहीर झालेले नसून या सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महिला की सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव होणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने इच्छुकांची धडधड वाढली आहे.

