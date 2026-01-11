Jalgaon Municipal Election : जळगावात रविवारी प्रचाराचा ‘सुपर संडे’! सुटीच्या दिवशी उमेदवारांचा मतदारांच्या घरी राबता

जळगाव: येथील महापालिका निवडणुकीत राजकीय वातावरण आता चांगलेच तापले आहे. सर्वच राजकीय पक्ष जाहीर सभा, रॅलीद्वारे आठ दिवसांपासून नागरिकांशी संपर्क साधत आहेत. प्रचाराचे अवघे तीन दिवस उरले असून, रविवारी (ता. ११) सुटीचा दिवस असल्याने सर्वच पक्षांसह प्रचार रॅली, सभांचे नियोजन केले आहे. उमेदवारांचा घरोघरी मतदारांच्या भेटीवर भर असून, रविवारचा दिवस म्हणजे उमेदवारांसाठी प्रचाराचा ‘सुपर संडे’ ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे..जळगाव महापालिका निवडणुकीत ७५ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. त्यापैकी महायुतीचे (भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) १२ उमेदवार बिनविरोध निश्चित झाले आहेत. आता ६३ जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी एकूण ३२१ उमेदवार रिंगणात असून, अपक्ष उमेदवार १३८ आहेत. इतर राजकीय पक्षाचे उमेदवार आहेत..महायुतीतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मंगळवारी (ता. ६) ‘रोड शो’ झाला. यावेळी महायुतीच्या उमेदवारांनी शक्तिप्रदर्शन केले. त्या अगोदर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची पिंप्राळ्यात जाहीर सभा झाली. गुरुवारी (ता.८) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ‘रोड शो’ होणार होता. मात्र तांत्रिक कारणांनी ते ‘रोड शो’ला येऊ शकले नाहीत. त्याऐवजी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील रॅलीत सहभागी झाले..राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांसाठी माजी पालकमंत्री गुलाबराव देवकर हे प्रचार करीत आहेत. जाहीर सभा, कार्नर सभा, प्रचार फेऱ्या काढत आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवारासाठी माजी मंत्री एकनाथ खडसे, माजी आमदार संतोष चौधरी यांच्या जाहीर सभा होत आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ शनिवारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते नितीन बानगुडे पाटील यांची जाहीर सभा झाली..Sangli Political News : सांगलीत भाजपची मोठी कारवाई, तीन माजी नगरसेवकांसह नऊजणांना केलं निलंबित.आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीराजकीय पक्षांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. महायुती, महाविकास आघाडी, कॉंग्रेससह अपक्ष उमेदवार विजयासाठी सर्वातोपरी प्रयत्न करीत आहेत. प्रभागात बहुतांश उमेदवारांच्या प्रचार फेऱ्या झाल्या आहेत. आता प्रचाराच्या दिवसातील शेवटचा रविवार असल्याने उमेदवार मतदारांच्या भेटीसाठी व आपल्यालाच मतदान करा, अशी गळ घालण्यासाठी सरसावतील. यामुळे रविवार असूनही सर्वत्र निवडणुकीचा प्रचार, प्रसार, भेटीगाठीच्या वातावरणाने, सामाजिक, राजकीय गगिते जुळवून, विजयाची रणनीती प्रत्येक उमेदवार ठरवेल, यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.