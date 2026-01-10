उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Election : जळगावची रणधुमाळी! प्रभाग ८ मध्ये भाजप विरुद्ध ठाकरे गट आमनेसामने; कोण मारणार बाजी?

Political Battle Intensifies in Jalgaon Ward No. 8 : जळगाव महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक ८ मध्ये भाजप, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व अपक्ष उमेदवारांमध्ये जोरदार प्रचार सुरू असून लढत अत्यंत चुरशीची झाली आहे.
Jalgaon Municipal Election

Jalgaon Municipal Election

sakal 

भूषण श्रीखंडे
Updated on

जळगाव: महापालिका निवडणुकीची रंगत दिवसेंदिवस वाढत असून, उमेदवारांच्या प्रचारालाही आता गती आली आहे. प्रभाग आठमधून भाजपचे तीन, तर शिवसेनेच्या एका उमेदवारासमोर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील उमेदवारांनी कडवे आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे या प्रभागातील लढती रंगतदार होणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Jalgaon
maharashtra
jalgaon news
Municipal election
Corporation Election
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com