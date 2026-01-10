Jalgaon Municipal Election : जळगावची रणधुमाळी! प्रभाग ८ मध्ये भाजप विरुद्ध ठाकरे गट आमनेसामने; कोण मारणार बाजी?

जळगाव: महापालिका निवडणुकीची रंगत दिवसेंदिवस वाढत असून, उमेदवारांच्या प्रचारालाही आता गती आली आहे. प्रभाग आठमधून भाजपचे तीन, तर शिवसेनेच्या एका उमेदवारासमोर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील उमेदवारांनी कडवे आव्हान उभे केले आहे. त्यामुळे या प्रभागातील लढती रंगतदार होणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे..अशा आहे लढतीप्रभाग ८ मधील ‘अ’ गटात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख व माजी उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी त्यांच्या पत्नी उज्ज्वला पाटील यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केले आहे. त्यांच्यासमोर भाजपचे कार्यकर्ते सागर पाटील यांनी त्यांच्या पत्नी कविता पाटील यांना निवडणुकीत उभे केले असून, मागील निवडणुकीत सागर पाटील यांचा केवळ ८६ मतांनी पराभव झाला आहे. .आता थेट लढत येथे होत आहे, तसेच ‘ब’ गटात माजी नगरसेविका लता भोईटे यांच्या सून मानसी नीलेश भोईटे या भाजपकडून रिंगणात असून, त्यांच्यासमोर शोभा सोनवणे या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून रिंगणात आहे. तर २०१८ च्या निवडणुकीतील भाजपकडून विजयी झालेले माजी नगरसेवक विजय पाटील यांना यंदा तिकीट न मिळाल्याने ते अपक्ष निवडणूक लढत असून, त्यांच्यासमोर भाजपकडून भागचंद मोतीलाल जैन व भाजपकडून विजयी झालेले माजी नगरसेवक मयूर चंद्रकांत कापसे हे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून उभे आहे. .तर ‘ड’ गटात शिवसेनेकडून नवीन चेहरा देत इंजिनिअर नरेंद्र पाटील यांना उभे केले आहे. त्यांच्यासमोर पूनमचंद सुपडू पाटील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून आव्हान उभे केले असून, अपक्ष म्हणून विनोद अनपट व मंदा सोनवणे रिंगणात आहेत..CM Devendra Fadnavis: इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टरचे नवे धोरण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा.सामाजिक गणितावर विजयाचे सूत्रगेल्या २०१८ च्या निवडणुकीत भाजपने प्रभागातील चारपैकी तीन जागा जिंकून वर्चस्व मिळविले होते. आता महायुतीमधून तीन जागा भाजप व एका जागेवर शिवसेना लढत असून, सामाजिक व राजकीय गणित देखील बदलले आहे. यात १० ते १२ हजार मराठा समाजाचे मतदान. राजपूत समाजाची पंधराशेच्या वर मते असून, अन्य सर्वच समाजाच्या मतदारांची संख्या आहे. त्यामुळे जातीय समीकरणाचे गणित उमेदवारांसाठी मोलाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.