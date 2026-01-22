Jalgaon Municipal Election : जळगाव महापालिकेत 'बालाणी' गटनेते! अनुभवी नितीन बरडे आणि डॉ. चंद्रशेखर पाटलांनाही महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या

जळगाव: महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ४६ जागांवर विजय मिळवून आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. या विजयी उमेदवारांमधून गटनेतेपदी प्रकाश बालाणी यांची निवड करण्यात आली. उपगटनेतेपदी नितीन बरडे तर प्रतोदपदी डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांची निवड झाली. या निवडीमुळे महापालिकेतील भाजप गटाची संघटनात्मक रचना निश्चित झाली असून, पुढील महापौर निवडीसाठी भाजप सज्ज झाल्याचे चित्र दिसत आहे. या निवडीनंतर नाशिक येथे भाजपच्या गटाची नोंदणी विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली. .नाशिक येथे विभागीय आयुक्तांकडे बुधवारी (ता. २१) भाजपने गटनोंदणी केली. गटनोंदणीपूर्वी गटनेता निवडीसंदर्भात मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. गटनोंदणी ही महापालिका कारभारातील महत्त्वाची पायरी मानली जाते. यामुळे आता भाजप गटाची अधिकृत नोंदणी पूर्ण झाली असून, गटनेतेपदी प्रकाश बालाणी यांची निवड निश्चित झाली आहे..प्रतोद म्हणजे काय?प्रतोद हा पक्षाचा ''शिस्तपालन अधिकारी'' असतो, जो सभागृहात पक्ष एकसंध ठेवण्याचे काम करतो. पक्षातील सदस्यांवर नियंत्रण ठेवतो आणि पक्षशिस्त राखतो. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मतदान होणार असेल तर तो ‘व्हीप’ बजावतो. ‘व्हीप’ म्हणजे सभासदांनी सभागृहात हजर राहण्याची आणि एखाद्या मुद्द्याच्या बाजूने किंवा विरुद्ध मतदान करण्याची आज्ञा..गटनेता म्हणजे काय?गटनेता म्हणजे आपल्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारा नेता. त्यांची निवड पक्षाच्या सदस्यांमार्फत केली जाते. गटनेता हा पक्षाच्या धोरणांनुसार सभागृहात भूमिका मांडतो. तो आपल्या पक्षाच्या सदस्यांमध्ये समन्वय साधतो. महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करतो आणि निर्णय घेतो..शिवसेनेची आज गटनेता निवडशिवसेना पक्षाचे २२ उमेदवार तसेच १ अपक्ष उमेदवाराने शिवसेनाला पाठिंबा देत २३ नगरसेवकांचा गटनोंदणी नाशिक येथे गुरुवारी (ता.२२) करणार आहे. तेथेच गटनेता, उपगटनेता तसेच प्रतोदपदाची देखील निवड केली जाणार आहे..महापौर आरक्षणाची आज सोडतदरम्यान, आता गुरुवारी (ता. २२) महापौर आरक्षण सोडती होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापौरपद कोणत्या वर्गासाठी आरक्षित होणार यावरून पुढील राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत. आरक्षण सोडतीनंतर महापौर निवडीच्या हालचालींना वेग येणार आहे. भाजपकडे बहुमत असल्याने महापौरपद पक्षाकडे जाणे निश्चित मानले जात असले तरी आरक्षणाच्या स्वरूपावरून उमेदवार ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू होईल..Mohol News: Umesh Patil vs Rajan Patil ZP Election वरून मोहोळमध्ये पुन्हा राजकारण तापलं | Sakal News.जळगावमध्ये खलबते अन् नाशिकमध्ये निवडगटनेता कोणाला करायचे, यावर भाजपतर्फे मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत शहरातील एका हॉटेलमध्ये खलबते सुरू होती. या बैठकीत कोणाची वर्णी लागणार हे न ठरल्यामुळे नाशिक येथे बुधवारी मंत्री महाजन यांच्या उपस्थितीत गटनेतेपदी प्रकाश बालाणी यांच्या नावावर एकमत झाले. तसेच उपगटनेतेपदी महापालिकेतील अनुभवी असलेले नगरसेवक नितीन बरडे यांची निवड करण्यात आली आहे. तर प्रतोदपदी युवा व अभ्यासू नगरसेवक म्हणून ओळख असलेले प्रभाग नऊमधील नगरसेवक डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांना मोठी जबाबदारी देऊन भाजपने धक्कातंत्राचा वापर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.