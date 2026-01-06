Jalgaon Municipal Election : महायुतीची १२ जागांवर 'बिनविरोध' सलामी; मात्र दिग्गज नेत्यांसमोर अपक्षांचे तगडे आव्हान

जळगावत: महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप- शिवसेनेचे प्रत्येकी सहा असे महायुतीचे १२ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असले, तरी उर्वरित जागांपैकी काही जागांवरील लढती रंगतदार ठरणार आहेत. निवडणुकीच्या रिंगणात पाच माजी महापौरांसह दोन उपमहापौरांचीही कसोटी लागणार आहे. या माजी पदाधिकाऱ्यांसमोर प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्षातील उमेदवारांसोबतच अपक्षांचे आव्हान असणार आहे. .जळगाव महापालिकेची या वेळी होणारी निवडणूक विविध अर्थाने चांगलीच गाजत आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील सुरवातीच्या टप्प्यात विविध पक्षांमधील निष्ठावंत इच्छुक उमेदवारांना डावलल्याने त्यांच्या नाराजीचा सामना पक्षनेत्यांना करावा लागला. नंतरच्या टप्प्यात बिनविरोधची मालिका सुरू झाली. भाजप- शिवसेनेचे प्रत्येकी ६ अशा १२ उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याने महायुतीचे इरादे बुलंद झालेत..माजी महापौर रिंगणातनिवडणुकीतील चुरस कायम आहे. कारण, काही प्रभागांमधील जागांवर रंगतदार लढती अपेक्षित आहेत. मागील काळात महापौर राहिलेले पाच उमेदवार मैदानात आहेत. यात प्रभाग क्रमांक ५ ‘अ’मधून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विष्णू भंगाळे स्वत: उमेदवार असून, त्यांच्या विरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रवीण माळी निवडणूक लढवत आहेत. अपक्ष ॲड. पीयूष नरेंद्र पाटीलही रिंगणात असून, ॲड. पीयूष व भंगाळे यांच्यातच लढत होईल, असे मानले जातेय..प्रभाग क्रमांक ५ ‘ड’मधून नितीन लढ्ढा या वेळी प्रथमच भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्या विरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार पीयूष गांधी यांच्यासह अपक्ष उमेदवार सुनील माळी, अनिल पगारिया व अन्य अपक्ष उमेदवार रिंगणात आहेत. खरा सामना लढ्ढा व पीयूष गांधी यांच्यात होईल, असे मानले जातेय..प्रभाग क्रमांक ६ ‘अ’मधून माजी महापौर तथा भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार जयश्री धांडे रिंगणात असून, त्यांची लढत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या हेतल पाटील व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या आर्शिनबानो शोएब खाटीक यांच्याशी होईल. प्रभाग क्रमांक ११ ‘ड’मधून ललित कोल्हे शिवसेनेच्या तिकिटावर लढत असून, त्यांची लढत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अनिल वाघ, अपक्ष उमेदवार सुनील पाटील व मनसेचे राजेंद्र मिस्तरी यांच्याशी होईल..माजी महापौर जयश्री महाजन प्रभाग क्रमांक १४ ‘ब’मधून भाजपच्या तिकिटावर लढत असून, त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नाजमीन मकबूल तडवी, कॉंग्रेसच्या शिरीन वसीम अहमद पटेल यांचे आव्हान असेल..Thane Politics: भाजप–राष्ट्रवादी–शिवसेना... ७२ तासांत बदलले तीन पक्ष; राजकीय नेत्यांचा वेगवान ‘यू-टर्न’, मतदार राजाही संभ्रमात.उपमहापौरही मैदानातउपमहापौर कुलभूषण पाटील प्रभाग क्रमांक १० ‘ड’मधून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार असून, त्यांचा सामना भाजपच्या जकीर खान, कॉंग्रेसच्या छाया अडकमोल यांच्याशी होईल. दुसरे माजी उपमहापौर सुनील खडके प्रभाग क्रमांक प्रभाग क्रमांक १६ ‘ड’मधून भाजपचे उमेदवार असून, त्यांच्याशी मनसेचे ललित शर्मा, स्वराज्य शक्ती सेनेचे अमोल चौधरी यांचा सामना होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.