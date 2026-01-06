उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Election : महायुतीची १२ जागांवर 'बिनविरोध' सलामी; मात्र दिग्गज नेत्यांसमोर अपक्षांचे तगडे आव्हान

Jalgaon Municipal Polls: Mahayuti Secures 12 Seats Unopposed : जळगाव महानगरपालिका निवडणुकीत यंदा ५ माजी महापौर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले असून, प्रभाग क्रमांक ५, ६, ११ आणि १४ मधील लढतींकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
जळगावत: महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप- शिवसेनेचे प्रत्येकी सहा असे महायुतीचे १२ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले असले, तरी उर्वरित जागांपैकी काही जागांवरील लढती रंगतदार ठरणार आहेत. निवडणुकीच्या रिंगणात पाच माजी महापौरांसह दोन उपमहापौरांचीही कसोटी लागणार आहे. या माजी पदाधिकाऱ्यांसमोर प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्षातील उमेदवारांसोबतच अपक्षांचे आव्हान असणार आहे.

