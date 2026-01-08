Jalgaon News : "येथे प्रचाराला का आले?" म्हणत शिवीगाळ आणि जिवे मारण्याची धमकी; जळगावात राजकीय राडा

जळगाव: आमच्या भागात प्रचाराला कसे आले, असा दम देत उमेदवार महिलेच्या सासऱ्याला प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या दिराने मारहाण केली. ही घटना बुधवारी (ता. ७) सकाळी अकराला चौघुले प्लॉट परिसरात घडली. मारहाण झाल्याची तक्रार घेऊन उमेदवाराची प्रचार रॅली थेट पोलिस अधीक्षक कार्यालयात पोहोचली. याबाबत शनिपेठ पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. .महापालिकेच्या प्रभाग २ ‘ब’मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या उमेदवार रेखा भगवान सोनवणे व त्यांचे पती भगवान सोनवणे, सासरे काशीनाथ धोंडू सोनवणे, तसेच इतर नातेवाईक बुधवारी प्रचारासाठी चौघुले प्लॉट भागात गेले होते. नेमके त्याच वेळेस शिवसेनेच्या उमेदवार उज्ज्वला बाविस्कर यांचे दीर आबा बाविस्कर यांचाही प्रचार सुरू असल्याने दोन्ही समोरासमोर आले. .आबा बाविस्कर याने ‘तुम्ही येथे प्रचाराला का आले?, तुम्ही येथे प्रचार करू नका’, असे म्हणत त्याने शिवीगाळ करून काशीनाथ सोनवणे यांना मारहाण केली. तसेच ‘तू प्रचार केला तर जिवंत सोडणार नाही’, अशी धमकी दिली, असे शनिपेठ पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीमध्ये तक्रारदाराने म्हटले आहे. उमेदवार सोनवणे यांच्या नणंद संगीता वसंत कोळी यांनाही शिवीगाळ केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. काशीनाथ सोनवणे यांच्या तक्रारीवरून शनिपेठ पोलिस ठाण्यात आबा बाविस्कर याच्याविरुद्ध अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद झाली आहे..मारहाणीच्या घटनेनंतर उमेदवाराचे पती भगवान सोनवणे, सासरे काशीनाथ सोनवणे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते थेट पोलिस अधीक्षक कार्यालयात धडकले. पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी यांची भेट घेऊन घडला प्रकार सांगून कारवाईसह उमेदवारांना संरक्षणाची मागणी केली. त्या वेळी संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे अश्वासन पोलिस अधीक्षकांनी दिली..Nashik Elections: प्रचाराला आणलेल्या महिला प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने पळवल्या, पण पैसे न दिल्याने तुफान हाणामारी, व्हिडिओ व्हायरल.‘आमच्या जिवाला धोका’पोलिस अधीक्षक कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना भगवान सोनवणे यांनी सांगितले, की या भागात असलेल्या दहशतीमुळे गेल्या पाच दिवसांपासून आपण प्रचार करीत नव्हतो. मात्र, बुधवारी प्रचारासाठी गेल्यानंतर वडिलांना मारहाण करीत जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. तसेच, ‘तुम्ही पुन्हा येथे आले तर तुम्हाला मारू, तुम्हालाही सोडणार नाही’, अशी धमकी देत भविष्यात तुम्ही आमचे दुश्मन असणार, असेही धमकावण्यात आल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले. मारहाणीत वडिलांचा गाल सुजला असून, चष्माही तुटल्याचे सांगितले. आमच्या जिवाला धोका असल्याने प्रशासनाने मदत केली नाही, तर आम्ही या पुढे प्रचाराला जाणार नाहीत, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.