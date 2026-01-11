Jalgaon Municipal Election : जळगाव निवडणुकीत खटके उडू लागले! ३१ उमेदवारांच्या दिमतीला आता 'खाकी'चं संरक्षण

जळगाव: महापालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. आपापल्या वॉर्डात घरोघरी उमेदवारांच्या भेटीगाठींसह प्रतिस्पर्धी उमेदवारांबरोबर समोरासमोर आल्याने खटके उडू लागले आहेत. दोन दिवसांपूर्वी कांचननगर भागात अशीच हाणामारीची घटना घडली होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी संवेदनशील परिसरासह जुने वाद असणाऱ्या ३१ उमेदवारांना पोलिस संरक्षण प्रदान केले आहे..महापालिका निवडणुकीचा प्रचार वेगात आला असून, शहरात काही ठिकाणी वादाच्या घटना घडल्या तर, एका उमेदवाराला मारहाणही झाली होती. त्यामुळे शहरातील प्रत्येक पोलिस ठाण्याकडून कोणत्या प्रभागात वादाच्या घटना होऊ शकतात व कोणत्या उमेदवाराला पोलिस संरक्षण आवश्यक आहे, याची माहिती मागविण्यात आली. .त्यानुसार पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने ३१ उमेदवारांना पोलिस संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. पोलिस संरक्षण दिलेल्या उमेदवारांमध्ये माजी महापौर नितीन लढ्ढा, विष्णू भंगाळे, जयश्री महाजन, माजी उपमहापौर कुलभूषण पाटील, माजी विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन, प्रशांत नाईक, कैलास बुधा हटकर, अशोक लाडवंजारी, खुबचंद साहित्या, रेखा सोनवणे (यांच्या सासऱ्यांना मारहाण झाली होती), कल्पेश कैलास सोनवणे, शशिकलाबाई ढंढोरे यांच्यासह ३१ जणांना पोलिस संरक्षण देण्यात आले आहे. यामध्ये नऊ अपक्षांचाही समावेश आहे. प्रचारादरम्यान एक पोलिस कर्मचारी संबंधित उमेदवारांसोबत राहणार आहे..Shrikant Shinde: ‘दिवा–सीएसटी’ विशेष लोकल सुरू करणार, श्रीकांत शिंदेंचं आश्वासन.काहींना नकोय संरक्षणसहा पोलिस ठाण्यातील गुन्हेगारी आढावा, वादविवादाची पार्श्वभूमी आणि प्रतिस्पर्धी उमेदवारात भांडणाची स्थिती याचा गोपनिय अहवाल पाहता त्या-त्या पोलिस ठाण्यांनी आपापल्या हद्दीतील बंदोबस्ताची गरज असलेल्या नगरसेवकांची नावे पाठवली होती. त्यानुसार समितीने ३१ उमेदवारांना शस्त्र पोलिस कर्मचारी पुरवला आहे, मात्र अशोक लाडवंजारी, जयश्री महाजन, प्रशांत नाईक यासह काही उमेदवारांनी आपल्याला बंदोबस्त नको असल्याचे सांगितले आहे. तर, भीतीपोटी अनेक अपक्ष उमेदवार बंदोबस्त मिळावा म्हणून पोलिस अधीक्षकांना विनंती करू लागले आहेत..कर्मचारी तुटवडाजिल्ह्यातील विविध धार्मिक, पारंपरिक उत्सवांसह अत्यावश्यक ठिकाणावर पोलिस मुख्यालयातून बंदोबस्त तैनात केला जातो. निवडणुकीच्या काळात अप्रिय घटना घडू नये, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाल्यास राखीव बंदोबस्त सुरक्षित केलेला आहे. मुख्यालयातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांना बंदोबस्तावर असल्याने मुख्यालयातील कामांसाठीच कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.