उत्तर महाराष्ट्र
Jalgaon Municipal Election : जळगाव मनपा निवडणुकीत अपक्षांची 'जूट'; १४ प्रभागांत पॅनल उभे करून पक्षांसमोर मोठे आव्हान
Independent Candidates Unite to Reshape Jalgaon Election Battle : महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जळगावमधील विविध प्रभागांत अपक्ष उमेदवारांनी एकत्र येत पॅनलच्या माध्यमातून प्रचाराला सुरुवात केली आहे. यामुळे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना मतविभाजनाचा धोका निर्माण झाला असून चुरस वाढली आहे.
जळगाव: येथील महानगरपालिका निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, वातावरण अधिकाधिक तापलेले दिसून येत आहे. सुरुवातीला स्वतंत्रपणे मैदानात उतरलेले अपक्ष उमेदवार आता एकत्र येत पॅनलच्या स्वरूपात प्रचार करीत आहेत. या नव्या समीकरणामुळे प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांसमोर अनपेक्षित आव्हान उभे राहिले आहे.