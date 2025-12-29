उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Election : जळगावात भाजपविरोधात 'वज्रमूठ'! महाविकास आघाडीचा ३७-३८ चा फॉर्म्युला जाहीर

Mahavikas Aghadi Announces United Front in Jalgaon : जळगाव येथे महापालिका निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत जागावाटपाचा फॉर्म्युला जाहीर करत भाजपविरोधात एकत्रित लढ्याची घोषणा केली.
जळगाव: आगामी महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी महाविकास आघाडीने कंबर कसली असून, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांसह इतर मित्रपक्ष एकत्र निवडणूक लढविणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. या आघाडीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला ३७, तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला ३८ असा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला आहे.

