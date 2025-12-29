Jalgaon Municipal Election : जळगावात भाजपविरोधात 'वज्रमूठ'! महाविकास आघाडीचा ३७-३८ चा फॉर्म्युला जाहीर

जळगाव: आगामी महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी महाविकास आघाडीने कंबर कसली असून, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांसह इतर मित्रपक्ष एकत्र निवडणूक लढविणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. या आघाडीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला ३७, तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला ३८ असा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला आहे. .उर्वरित जागा मित्रपक्षांना सोडल्या जाणार असल्याची माहिती शिवसेना ठाकरे गटाचे संपर्कप्रमुख संजय सावंत आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रभारी तथा माजी आमदार संतोष चौधरी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली..यावेळी माजी खासदार उन्मेश पाटील, माजी नगराध्यक्ष करण पवार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे महानगराध्यक्ष एजाज मलिक, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे महानगराध्यक्ष शरद तायडे, जिल्हाध्यक्ष कुलभूषण पाटील आदी उपस्थित होते. यावेळी काँग्रेस, मनसे व इतर पक्षातील कुठलाही पदाधिकारी उपस्थित नसल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना नेत्यांनी स्पष्ट केले, की महाविकास आघाडीमध्ये कुठलेही दुमत नाही. .३७-३८ जागांच्या मुख्य सूत्रानुसार दोन्ही मोठे घटक पक्ष निवडणूक लढवतील आणि याच कोट्यातून काँग्रेस, मनसे व इतर घटक पक्षांना सन्मानजनक जागा दिल्या जातील. महाविकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवारांना सोमवारपासून (ता. २९) ''एबी'' फॉर्म दिले जाणार असून, त्यानंतर तातडीने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले..भाजप, शिवसेनेवर टीकाया वेळी माजी आमदार संतोष चौधरी यांनी सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, शहरात ''पलटुराम'' राजकारण्यांमुळे विकासाचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे. शहराचा विकास खुंटला असून, नागरिक बदलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. भाजप आणि शिवसेनेतील अनेक इच्छुक उमेदवार सध्या आमच्या संपर्कात आहेत. योग्य आणि निष्ठावान उमेदवारांनाच संधी दिली जाणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले..Chhatrapati Sambhajinagar Election : आघाडीच्या निर्णयापर्यंत वेट ॲण्ड वॉच! राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, भूमिका गुलदस्त्यात.विरोधी पक्षांचा एकत्रित निर्धारभाजपविरोधात सर्वच विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतल्याने ही निवडणूक चुरशीची होणार आहे. महाविकास आघाडीच्या या ऐक्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असून, येत्या काही दिवसांत जळगाव शहराच्या राजकारणात मोठे फेरबदल पाहावयास मिळणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.