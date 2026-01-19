उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Election : जळगावात विरोधकांचा सुपडा साफ! महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे आता सर्वांचे डोळे

Mahayuti Secures Landslide Victory in Jalgaon : जळगाव महापालिकेच्या सतरा मजली प्रशासकीय इमारतीत महायुतीच्या दणदणीत विजयानंतर महापौरपदाच्या निवडीची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
Jalgaon Municipal Election

Jalgaon Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: येथील महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत नगरसेवकांच्या ७५पैकी भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी महायुतीने तब्बल ६९ जागांवर विजय मिळवीत एकहाती सत्ता प्राप्त केली आहे. येणाऱ्या आठवडाभरात महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत निघून निवडीचा मार्ग मोकळा होईल. तोपर्यंत महापालिकेची सतरा मजली प्रशासकीय इमारत सोळाव्या महापौरपदाच्या प्रतीक्षेत आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Uddhav Thackeray
Jalgaon
maharashtra
election
Municipal election
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.