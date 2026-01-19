Jalgaon Municipal Election : जळगावात विरोधकांचा सुपडा साफ! महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे आता सर्वांचे डोळे

जळगाव: येथील महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत नगरसेवकांच्या ७५पैकी भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी महायुतीने तब्बल ६९ जागांवर विजय मिळवीत एकहाती सत्ता प्राप्त केली आहे. येणाऱ्या आठवडाभरात महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत निघून निवडीचा मार्ग मोकळा होईल. तोपर्यंत महापालिकेची सतरा मजली प्रशासकीय इमारत सोळाव्या महापौरपदाच्या प्रतीक्षेत आहे. .राज्यातील २९ महापालिकांसोबतच जळगाव महापालिकेचीही निवडणूक नुकतीच पार पडली. यात अपेक्षेप्रमाणे महायुतीला यश मिळाले. शहरात एकूण १९ प्रभागांतील ७५ जागांपैकी ६९ जागांवर युतीचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. भाजपने १०० टक्के स्ट्राईक राखत सर्व ४६ जागा जिंकल्या. शिवसेनेने २३पैकी २२ जागा राखल्या, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला केवळ एक जागा मिळाली. विरोधी आघाडीमधील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला ५ जागा व अपक्षाला एक जागा मिळाली आहे..महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीकडे लक्षमहापालिका निवडणुकीतील यशानंतर आता महायुतीमध्येच सत्ता स्थापनेच्या वाटाघाटी सुरू झालेल्या आहेत. महापौरपदासह उपमहापौरपद व स्थायी समितीचे सभापती या समित्यांमधील सदस्यपदांसाठी रस्सीखेच सुरू होणार आहे. .Mumbai Bihar Bhavan: महाराष्ट्रात बिहार भवनाचा मुद्दा पेटला! मनसेचा विरोध, तर शिंदे सेनेचा पाठिंबा.परंतु, त्याआधी महापौरपदाचे आरक्षण निघणार आहे. त्यासाठीच्या सोडतीची प्रतीक्षा आहे. येत्या आठवड्यात २१ किंवा २३ जानेवारीला महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत निघण्याची शक्यता आहे. ही सोडत निघाल्यानंतर महापौरपदाच्या नाव निश्चितीसाठी हालचाली गतिमान होणार आहेत..माजी महापौरांचे लाभेल मार्गदर्शनमहापालिकेच्या सभागृहात नितीन लढ्ढा, विष्णू भंगाळे, जयश्री महाजन हे तीन माजी महापौर निवडून आलेले आहेत. लढ्ढा व भंगाळे यांच्याकडे दीर्घ अनुभव आहे. भंगाळे यांची पाचवी टर्म असून, ते साडेपाचशे मतांनी निवडून आले आहेत, तर लढ्ढा यांची ही चौथी टर्म आहे. त्यांचा महापालिकेसंबंधी अभ्यासही चांगला आहे. त्यामुळे त्यांचे मार्गदर्शन सभागृहाला दिशादर्शक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.