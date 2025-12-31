Jalgaon Municipal Election : जळगावात उमेदवारीचा महापूर! शेवटच्या दिवशी ७६३ अर्ज; एकूण उमेदवारांचा आकडा १००० पार

जळगाव: महापालिका निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी मंगळवारी (ता. ३०) प्रचंड गर्दी उसळली. मंगळवारी तब्बल ७६३ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. आता एकूण अर्जांची संख्या एक हजार ३८ वर पोहोचली आहे. दुसरीकडे महायुतीची खलबते पहाटेपासून सुरू होऊन दुपारी दीडपर्यंत सुरूच होती. .अखेरच्या क्षणाला युती ठरून उमेदवारांच्या अर्जांना एबी फॉर्म देण्यात आले. दरम्यान, दाखल अर्जांची छाननी प्रक्रिया बुधवारी (ता. ३१) व माघारीची मुदत शुक्रवार (ता. २)पर्यंत आहे. या प्रक्रियेकडे लक्ष लागून राहणार असून, अपक्षांना शनिवारी (ता. ३) चिन्हवाटप केले जाईल. उमेदवारी निश्चित झाल्याने आता प्रचाराचा धुरळा उडणार आहे..महापालिकेच्या इमारतीत रात्री उशिरापर्यंत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात काम सुरू होते. सकाळी दहापासून दुसऱ्या व अकराव्या मजल्यावर उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण परिसर गजबजला होता..रात्री आठपर्यंत अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. यामुळे कार्यकर्त्यांची चांगलीच धावपळ झाली. अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तासात उमेदवारांची घाईगडबड अधिकच वाढली. काही उमेदवार पळतच अर्ज दाखल करण्यासाठी आले; तर प्रवेशद्वारावर पोलिसांबरोबर शाब्दीक वादाचे प्रसंगही घडले. भाजपकडून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या उमेदवाराला भाजपचे तिकीट देण्यात आले. शिवसेनेतून भाजपमध्ये प्रवेश दिलेल्या माजी नगरसेवकासह अन्य तीन उमेदवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिकिटावर लढण्यासाठी खेळी खेळली गेली..Pune : भाजपचा माजी नगरसेवकांना धक्का, ४२ जणांचं तिकीट कापलं; नेत्यांच्या मुलांनाही नाकारली उमेदवारी, पाहा यादी.भाजपत इच्छुकांची नाराजीमहायुतीच्या जागावाटपावरून चांगलीच खलबते मंगळवारी झाली. एका हॉटेलमध्ये बैठक सुरू असताना, आपल्याला तिकीट मिळत नसल्याचे समजताच एका महिलेने आमदार सुरेश भोळे यांच्याकडे व्यथा मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना तिकीट न देता भाजपच्या उमेदवारांना आपल्या पक्षातून तिकीट देत असल्याने जिल्हाध्यक्षांनी राजीनामा दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातही पदाधिकाऱ्यांना तिकीट नाकारून दुसऱ्यांना तिकीट दिल्याने पदाधिकारी व निवडणूकप्रमुखांमध्ये वाद झाले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनाही आपल्या उमेदवारांची पळवापळवी झाल्याने धावपळ करावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.