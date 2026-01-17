उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : जळगाव महापालिका निकालानंतर गोंधळ; कुलभूषण पाटलांचा पराभव, फेरमोजणी नाकारली

Defeat of Shiv Sena UBT Candidate in Ward 10-D : प्रभाग दहा ‘ड’मधील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार कुलभूषण पाटील पराभूत झाले. त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना फेरमोजणीची मागणी केली. मात्र, ती मान्य न केल्याने त्यांनी मतमोजणी केंद्राबाहेर आंदोलन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: महापालिका निवडणुकीच्या निकालात प्रभाग दहा ‘ड’मधील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार कुलभूषण पाटील पराभूत झाले. त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना फेरमोजणीची मागणी केली.

