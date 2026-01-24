उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Municipal Election : जळगावात भाजपचा 'सुरेशदादा जैन पॅटर्न'; ५ वर्षांत ५ महापौरांना मिळणार संधी!

BJP Secures Dominance in Jalgaon Municipal Elections : जळगाव महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीच्या दणदणीत विजयानंतर महापौर निवडीसाठी 'सुरेशदादा जैन पॅटर्न' राबविण्याबाबत भाजपच्या कोअर कमिटीत खलबते सुरू आहेत.
Jalgaon Municipal Election

Jalgaon Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: महापालिका निवडणुकीत भाजप- शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकतर्फी विजय मिळविल्यानंतर आता महापौरपदासह अन्य सत्तेची पदे निवडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भाजपने या वेळी महापौरपदासाठी ‘सुरेशदादा जैन पॅटर्न’ राबविण्याचे ठरविले असून, त्या अंतर्गत पाच वर्षांत पाच जणांना या पदासाठी संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच स्थायी समिती सभापतिपदही दर वर्षी वेगवेगळ्या सदस्यांना मिळेल, असे ठरल्याचे सांगितले जात आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Jalgaon
maharashtra
political
election
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.