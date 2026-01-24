Jalgaon Municipal Election : जळगावात भाजपचा 'सुरेशदादा जैन पॅटर्न'; ५ वर्षांत ५ महापौरांना मिळणार संधी!

जळगाव: महापालिका निवडणुकीत भाजप- शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकतर्फी विजय मिळविल्यानंतर आता महापौरपदासह अन्य सत्तेची पदे निवडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. भाजपने या वेळी महापौरपदासाठी ‘सुरेशदादा जैन पॅटर्न’ राबविण्याचे ठरविले असून, त्या अंतर्गत पाच वर्षांत पाच जणांना या पदासाठी संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच स्थायी समिती सभापतिपदही दर वर्षी वेगवेगळ्या सदस्यांना मिळेल, असे ठरल्याचे सांगितले जात आहे..जळगाव महापालिकेत भाजपने या वेळी राज्यातील सत्तेतील पक्षांना म्हणजेच, शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सोबत घेऊन महायुतीच्या माध्यमातून निवडणूक लढली. महायुतीने ७५ पैकी तब्बल ६९ जागा मिळवत एकतर्फी विजय प्राप्त केला. निकालाच्या नंतरच्या टप्प्यात गुरुवारी (ता.२२) महापौरपदासाठी आरक्षण निघाले. जळगावसाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिला असे आरक्षण निघाले असून, त्यादृष्टीने दीपमाला काळे, उज्ज्वला बेंडाळे यांच्यासह वैशाली अमित पाटील आदींची नावे चर्चेत पुढे आहेत..अन्य पदांचेही दर वर्षासाठी वाटपमहायुतीतर्फे सत्तेच्या पदांच्या वाटपात शिवसेनेकडे उपमहापौरपद आणि तेदेखील सलग पाच वर्षे राहू शकते. शिवसेनेतर्फे एक- दोन वर्षांसाठी महापौरपदावर दावा केला जाऊ शकतो. मात्र, तशी शक्यता कमीच आहे. स्थायी समिती सभापतीपदही भाजपकडे सलग पाच वर्षे राहील. त्यातही दरवर्षी नवीन सदस्याला या पदासाठी संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे..Hasan Mushrif : ‘इतिहास निर्माण होईल असा विजय घडवा’; कागलमधून हसन मुश्रीफ यांचे रणशिंगनाद.सात स्वीकृत सदस्यांत भाजप ५, शिवसेनेला २महापालिकेत ७५ नगरसेवकांच्या सभागृहात स्वीकृत सदस्यांची संख्या ७ आहे. महायुतीचे ६९ सदस्य निवडून आले असून, त्यात भाजपचे ४६, शिवसेनेचे २२ व १ अपक्षाचा पाठिंबा असे २३ आणि राष्ट्रवादीचा १ सदस्य आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ५ सदस्य निवडून आले आहेत. कोट्यानुसार ७ पैकी भाजपचे ५ व शिवसेनेच्या वाट्याला दोन स्वीकृत सदस्य येऊ शकतात, असा दावा केला जात आहे. मात्र, शिवसेनेला ३ सदस्य हवेत आहेत. यावरूनही दोन्ही पक्षांत रस्सीखेच होऊ शकते..पाच वर्षांत पाच महापौरदरम्यान, भाजपने महापौरपदासाठी सामाजिक आणि शहराच्या विविध भागाला न्याय देण्याच्या उद्देशाने ‘सुरेशदादा जैन पॅटर्न’ राबविण्याचे ठरविले आहे. त्यात अगदीच सहा- सहा महिन्यांचे महापौर न करता दर वर्षी एकाला संधी याप्रमाणे पाच वर्षांत पाच जणांना महापौरपदी संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.