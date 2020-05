उशिखालुन लांबवले मोबाईल ; गच्चीवर झोपलेल्या लुंकड परिवाराचे चार मोबाईल चोरी 

जळगाव,:- शहरातील मेहरुण रामनगर येथील रहिवासी शैलेश लुंकड यांचे कुटुंबीय गच्चीवर झोपले होते. मध्यरात्री नंतर अज्ञात चोरट्यांनी उशीखाली ठेवलेले एका मागून एक चार मोबाईल लंपास केल्याची घटना घडली. एमआयडीसी पोलिसांत या प्रकरणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. जळगाव शहरातील मेहरुण रामनगर येथे शैलेश हिरालाल लुंकड(वय-25) कुटुंबीयांसह वास्तव्यास आहेत. शुक्रवार (ता.15) रोजी रात्री जेवणानंतर नेहमीप्रमाणे संपूर्ण कुटुंबीय गच्चीवर झोपण्यासाठी गेले. पहाटे चार वाजता नळाला पाणी येणार असल्याने शैलेश झोपेतून उठून आपला मोबाईल शोधला असता त्यांच्या उशी खाली ठेवलेला मोबाईल गायब असल्याचे आढळून आले, तेव्हा त्यांनी आई-वडील आजोबांना विचारणा केली असता त्यांच्याही उश्‍या खालील मोबाईल चोरीला गेल्याचे आढळून आले.शैलेश यांच्या कुटुंबातील 18 हजार रुपये किमतीचे चार मोबाईल अज्ञात चोरट्याने चोरून नेल्या प्रकरणी शैलेश लुंकड यांनी तक्रार दिल्यावरून गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.

