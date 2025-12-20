उत्तर महाराष्ट्र

Agriculture News : कमी पाण्यात भरघोस उत्पन्न! मका-ज्वारीऐवजी जळगावच्या शेतकऱ्यांची हरभऱ्याला पसंती

Rabi Sowing Picks Up Pace in Jalgaon District : जळगाव जिल्ह्यात यंदा मुबलक पावसामुळे जलसाठे भरलेले असून रब्बी हंगामातील हरभरा पीक जोमात आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाचा वापर करून डॉलर आणि काबुली हरभऱ्याची पेरणी केली आहे.
rabi season

rabi season

सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: जिल्ह्यात रब्बीची पेरणी बऱ्यापैकी दिसत आहे. हरभरा पेरणी पूर्ण झाली आहे. मागील हंगामात जिल्ह्यातील हरभरा पेरा ९८ हजार हेक्टर होता. यंदा त्यात सुमारे आठ हजार हेक्टरने वाढ झाली आहे. तर खानदेशात पेरणी पावणेदोन लाख हेक्टरवर असल्याची माहिती आहे.

Jalgaon
maharashtra
Farmer
agriculture
Agriculture News
Winter
uttar maharashtra
Jalgaoan News
Rabi Season

