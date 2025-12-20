Agriculture News : कमी पाण्यात भरघोस उत्पन्न! मका-ज्वारीऐवजी जळगावच्या शेतकऱ्यांची हरभऱ्याला पसंती

जळगाव: जिल्ह्यात रब्बीची पेरणी बऱ्यापैकी दिसत आहे. हरभरा पेरणी पूर्ण झाली आहे. मागील हंगामात जिल्ह्यातील हरभरा पेरा ९८ हजार हेक्टर होता. यंदा त्यात सुमारे आठ हजार हेक्टरने वाढ झाली आहे. तर खानदेशात पेरणी पावणेदोन लाख हेक्टरवर असल्याची माहिती आहे..क्षेत्र स्थिर असून, थंडी जोमात असल्याने हरभरा पीकही वाढत आहे. यंदा रब्बी जोमात येईल. रब्बीचा पेरा ११० टक्के होईल, असे चित्र आहे. खानदेशात हरभऱ्याची पेरणी यंदा ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाली. क्षेत्र यंदा सुमारे १५ हजार हेक्टरने वाढले आहे. काही भागांत मोठ्या काबुलीची पेरणी मागील पंधरवड्यात झाली आहे. हरभरा क्षेत्र पावणेदोन लाख हेक्टरवर असल्याची माहिती आहे. हरभऱ्यापाठोपाठ तृणधान्य पिकांची पेरणी झाली आहे. सध्या बाजरीची पेरणी सुरू आहे. तसेच कांदा लागवडही केली जात आहे..ओलावा टिकूनयंदा ओलावा चांगला होता. तसेच पाऊसमान चांगले राहिल्याने जलसाठे बऱ्यापैकी आहेत. यामुळे पेरणीला अनुकूल स्थिती होती. रब्बीत हरभरा पेरणीत मोठी वाढही झाली आहे. अनेकांनी सूक्ष्मसिंचनाच्या मदतीने मोठा काबुली, लहान काबुलीची पेरणी केली. .सर्वच शेतकऱ्यांकडे मुबलक जलसाठे नसल्याने मका, ज्वारी ऐवजी हरभऱ्याची पेरणी झाली आहे. कारण हरभरा कमी खर्च व कमी पाण्यात येतो. खानदेशात मागील वर्ष वगळता पूर्वीची तीन वर्षे रब्बीची चार लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे..बाजरीकडेही ओढातापी, अनेर नदीकाठी अनेक शेतकरी बेवड म्हणून बाजरीची पेरणी करतात. जिल्ह्यात मुक्ताईनगर, जळगाव, यावल, अमळनेर, चोपडा या भागांत बाजरीची पेरणी बऱ्यापैकी होईल. काहींनी केळीबागा रिकाम्या झाल्यानंतर त्यात पूर्वमशागत करून पेरणी केली आहे. बाजरीखालील क्षेत्र खानदेशात मारे सुमारे सात हजार हेक्टरवर स्थिर राहणार आहे. .अनेकांनी ठिबकवर बाजरीची पेरणी केली आहे. पेरणी जानेवारीच्या मध्यात व अखेरीस अधिक होईल. जानेवारीच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या आठवड्यात पेरणी केलेले बाजरी पीक जोमात येते, असे शेतकरी मानतात. कारण सध्या थंडीचा कालावधी आहे. थंडीच्या कालावधीत पेरणी केलेल्या बाजरी पिकात बिजांकुरण हवे तसे होत नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे उष्णता काहीशी वाढल्यानंतर पेरणीचे नियोजन अनेकांनी केले आहे..Milk Business : बोरी बुद्रुक येथील शेतकऱ्याचे दूध व्यवसायात यश; कुटुंबाची मोलाची साथ.केळीबागांतही पेरणीअनेक शेतकरी परंपरिक पद्धतीने हरभरा पेरतात. यंदा पेरणीसाठी अनेकांनी घरातील बियाणे वापरले. त्यावर प्रक्रिया करण्यात आली होती. अनेकांनी काबुली किंवा डॉलर (मॅक्सिको) हरभऱ्याची पेरणी केळी काढणी झालेल्या बागांत केली आहे. यामुळे क्षेत्रात वाढही झाली आहे. काबुलीची पेरणी धुळ्यातील शिरपूर, जळगावमधील चोपडा, यावल भागात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.