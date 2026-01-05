Jalgaon Railway Accident : जळगाव हादरले! धावत्या रेल्वेतून पडून तांबापुरातील चिकन विक्रेत्याचा जागीच मृत्यू

जळगाव: शहरातील तांबापुरा परिसरातील प्रौढाचा धावत्या रेल्वेतून पडून मृत्यू झाला. घटना घडली. शहरातील बजरंग बोगद्यावरील रेल्वे रुळावर सकाळी सातला प्रवाशाचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी मृतदेह उचलून तो जिल्हा रुग्णालयात आणल्यानंतर त्याची ओळख पटली असून, सलीम चिरागोद्दीन खाटीक (वय ४५, रा. तांबापुरा, जळगाव) असे मृत प्रौढाचे नाव आहे. .शहरातील तांबापुरा भागात सलीम खाटीक चिकन दुकान लावून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. त्यांचा रविवारी (ता. ४) सकाळी सातला रेल्वेतून पडल्याने गंभीर जखमी होऊन जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर स्थानिक नागरिक, मित्र परिवार आणि रेल्वे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. .Nashik Crime News : तरुणीशी प्रेमसंबंध, काका-पुतण्यानं प्रियकराला संपवलं; चॉपर अन् लाकडी दांडक्यानं मारहाण.पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केला. यावेळी रूग्णालयात नातेवाईकांनी मोठी गर्दी केली होती. याबाबत रेल्वे पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली. त्यांच्या पश्चात आई, तीन मुली आणि मुलगा असा परिवार आहे. मृत सलीम खाटीक यांच्या खिशात पाचोरा ते जळगाव तिकीट मिळून आले असून, नेमके रेल्वेतून पडले कसे, याचा पोलिस शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.