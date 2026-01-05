उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Railway Accident : जळगाव हादरले! धावत्या रेल्वेतून पडून तांबापुरातील चिकन विक्रेत्याचा जागीच मृत्यू

Man Dies After Falling From Moving Train in Jalgaon : जळगाव येथील बजरंग बोगद्यावरील रेल्वे रुळावर रेल्वेतून पडून मृत्यू झालेल्या सलीम खाटीक यांचा मृतदेह रुग्णवाहिकेतून जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: शहरातील तांबापुरा परिसरातील प्रौढाचा धावत्या रेल्वेतून पडून मृत्यू झाला. घटना घडली. शहरातील बजरंग बोगद्यावरील रेल्वे रुळावर सकाळी सातला प्रवाशाचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी मृतदेह उचलून तो जिल्‍हा रुग्णालयात आणल्यानंतर त्याची ओळख पटली असून, सलीम चिरागोद्दीन खाटीक (वय ४५, रा. तांबापुरा, जळगाव) असे मृत प्रौढाचे नाव आहे.

Jalgaoan News

