Jalgaon Accident : आनंदाचा सोहळा ठरला अखेरचा; निवृत्तीचा कार्यक्रम आटोपून परतताना काळाचा घाला

जळगाव: नशिराबाद येथील शिक्षक मित्राचा निवृत्ती कार्यक्रम आटोपून पहाटेच नाशिकच्या दिशेने निघालेल्या मित्रांच्या कारला बांभोरी पुलापुढील भोकणी गावाजवळ भीषण अपघात झाला. या अपघातात कारमधील निवृत्त रेल्वे कर्मचारी दीपक श्रीपतराव सोमवंशी (वय ५८, रा. नाशिक) ठार झाले. त्यांचे मित्र दिलीप सोमवंशी, ललित वासुदेव भंगाळे आणि राजू सरदार (सर्व रा. नाशिक) गंभीर जखमी झाले. ही घटना रविवारी (ता. १) पहाटे साडेचारच्या सुमारास घडली. जखमींवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .नशिराबाद येथील शिक्षक मित्राच्या निवृत्तीच्या कार्यक्रमासाठी नाशिक येथून दीपक सोमवंशी, दिलीप सोमवंशी, ललित भंगाळे व राजू सरदार कारने (एमएच १५, जीएक्स १८७२) नशिराबादला आले होते. आदल्या रात्रीच कार्यक्रम आटोपून ते पहाटे नाशिकला जाण्यासाठी निघाले..नवीन वळण मार्गाने जात असताना, बांभोरी पुलापुढील भोकणी गावाजवळ उभ्या असलेल्या वाहनाला कारने जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी जोरात होती, की कारच्या पुढील भागाचा पूर्णपणे चुराडा झाला. कारमधील दीपक सोमवंशी जागीच ठार झाले..Nagpur Crime: होळीच्या पूर्वसंध्येला तरुणाचा खून; बहिणीला मेसेज केल्याच्या कारणावरून वाद, दोघे गंभीर जखमी.जवान ते रेल्वे कर्मचारीमहामार्गावर अपघात झाल्याची माहिती मिळताच पाळधी पोलिस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी जखमींना रुग्णवाहिकेतून जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले. येथे डॉक्टरांनी तपासणी करून दीपक सोमवंशी यांना मृत घोषित केले. दीपक सोमवंशी सैन्य दलातून निवृत्त होऊन रेल्वेत नोकरीस होते. ललित भंगाळे खासगी कंपनीत नोकरीस होते..अपघातात दिलीप सोमवंशी, ललित भंगाळे आणि राजू सरदार गंभीर जखमी झाले. त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी पाळधी पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.