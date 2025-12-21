उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Accident : जळगावात अपघातांचे सत्र! दोन वेगवेगळ्या भीषण अपघातात दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू

Tractor-Pickup Collision on Jalgaon-Ajanta Highway Claims Life : जळगाव-अजिंठा महामार्गावर ट्रॅक्टर आणि बलेरो पिकअप वाहनाच्या धडकेत संजय सोनवणे यांचा मृत्यू; नव्या बायपासवर अज्ञात वाहनाच्या धडकेत नंद जगियांचा जागीच मृत्यू.
जळगाव: शहरालगत दोन वेगवेगळ्या अपघातांत दोघांचा मृत्यू झाला.जळगाव-अजिंठा महामार्गावर चिंचोली (ता.जळगाव) गावाजवळ सिमेंट वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरला बोलेरो पिकअप वाहनाने मागून धडक दिली. यात ट्रॅक्टरवर बसलेल्या कामगाराचा मृत्यू झाला.

