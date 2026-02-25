उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Smart Meter : जळगावकरांना महावितरणचा डिजिटल 'शॉक'! थकबाकीदारांची वीज आता परस्पर होणार खंडित

Auto-Disconnect Drive for Power Bill Defaulters : वर्षभरापासून महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम राबविली जात आहे. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट अचूक बिलिंग करणे, वीजचोरी रोखणे व थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करणे, हे आहे.
जळगाव: जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरापासून महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम राबविली जात आहे. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट अचूक बिलिंग करणे, वीजचोरी रोखणे व थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करणे, हे आहे.

