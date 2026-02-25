Jalgaon Smart Meter : जळगावकरांना महावितरणचा डिजिटल 'शॉक'! थकबाकीदारांची वीज आता परस्पर होणार खंडित

जळगाव: जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरापासून महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम राबविली जात आहे. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट अचूक बिलिंग करणे, वीजचोरी रोखणे व थकबाकी वसुलीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करणे, हे आहे. .परंतु, गेल्या तीन-चार दिवसांपासून जिल्ह्यात तीन लाख स्मार्ट मीटर बसविलेल्या ग्राहकांपैकी वीजबिल थकबाकी असलेल्या ग्राहकांवर महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित (ऑटो डिस्कनेक्ट)ची कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना एकप्रकारे ‘शॉक’च दिल्याचे बोलले जात आहे..जिल्ह्यात महावितरणचे २८ लाख ४ हजार ४८० ग्राहक असून, तब्बल ५३३ कोटी ४३ लाख रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. ही थकबाकी वसुलीसाठी महावितरणने आता कठोर पावले उचलली आहेत. स्मार्ट मीटर बसविलेल्या ग्राहकांकडे जर थकबाकी असेल, तर त्यांचे मीटर ऑटो डिस्कनेक्ट करून वीजपुरवठा थेट मुख्य कार्यालयातून बंद केला जात आहे. ही कारवाई ४५ दिवसांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या ग्राहकांवर केली जात आहे. ही मोहीम प्रायोगिक तत्वावर महावितरणकडून राबविली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे..पंधरा दिवसांपूर्वी सूचनाग्राहकांचा अचानक वीजपुरवठा खंडित होऊ नये, म्हणून महावितरणकडून १५ दिवस आधीच त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर नोटीस व संदेश पाठविले जातात. त्यात थकबाकी भरण्याची सूचना दिली जाते. मात्र, अनेक ग्राहकांनी या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याने आता त्यांच्यावर थेट ऑटो डिस्कनेक्टची कारवाई होत आहे, अशी माहिती महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाकडून देण्यात आली..ग्राहकांचा उडतोय गोंधळगेल्या तीन ते चार दिवसांपासून या कारवाईला गती मिळाल्याने महावितरणच्या कार्यालयात ग्राहकांची प्रचंड गर्दी वाढली आहे. अचानक वीजपुरवठा खंडित झाल्याने संतप्त ग्राहकांनी कार्यालयात धाव घेत ‘अचानक झालेल्या कारवाईबाबत उत्तर द्या’, अशी मागणी केली जात आहे. अनेक ग्राहकांनी ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचे सांगितले आहे. जळगाव शहरात १ लाख ५७ हजार ७७ स्मार्ट मीटर बसणार असून, आतापर्यंत ८६ हजार ६२७ वीज मीटर बसविण्यात आले आहेत..बिल भरल्यास अर्ध्या तासात वीज सुरूमहावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, थकबाकी वसुलीसाठी ही कारवाई आवश्यक आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीजपुरवठा बंद करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल झाली आहे. त्यामुळे थकबाकीदार ग्राहकांना वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी स्वतंत्रपणे कर्मचारी पाठविण्याची गरज उरलेली नाही. शिवाय वीज बील ऑनलाईन भरल्यास अर्धातासात पुन्हा वीजपुरवठा सुरळीत केला जात आहे..Mumbai Police Arrest 25 Bangladeshis : मुंबई पोलिसांनी सापळा रचून २५ बांगलादेशींना केली अटक ; बनावट कागदपत्रेही जप्त.महावितरणने आपला वीजपुरवठा खंडीत करण्याची वाट न पाहता चालू महिन्याच्या वीजबिलासह थकबाकीची रक्कम विनाविलंब भरून सहकार्य करावे. थकबाकीसाठी वीजपुरवठा तोडल्यास बिलाच्या रकमेसह पुनर्जोडणी शुल्क भरावे लागते. सिंगल फेज जोडणीसाठी ३१० रुपये व थ्री फेजजोडणीसाठी ५२० रुपये पुनर्जोडणी शुल्क आकारले जाते. हा भुर्दंड टाळण्यासाठी वेळेत वीजबिल भरावे.- ज्ञानेश्वर अर्दाड, जनसंपर्क अधिकारी, जळगाव परिमंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.